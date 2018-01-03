Metser, katkı malzemesinde Türkiye’yi net ihracatçı yaptı

03 Ocak 2018

AHMET USMAN

İZMİR - Türkiye’nin yurtdışına bağımlı olduğu demir-çelik ürünlerinin kalitesini artıracak, onlara nitelik kazandıracak katkı malzemelerinin üretimini yapmak amacıyla 10 yıl önce yola çıkan Metser, ithalatı önemli ölçüde engellemesi yanında son 2 yıldır ihracata da başladı. Metser böylelikle Türkiye’yi döviz ödediği bir konuda döviz kazanır pozisyona geçirdi.

Faaliyete 2007’de Doğanlar’da küçük bir atölyede, tek üretim bandıyla başladıklarını belirten Metser AŞ Genel Müdürü Sezai Atay, “İlk yılımız ürün geliştirme çalışmalarıyla geçti. CaSi, CaFe, saf kalsiyum, karbon, kükürt, alüminyum ve FeTi gibi katkı malzemeleri özellikle nitelikli çeliklere verildiğinde mukavemetini, işlenebilirliğini, temizliğini artırıyor. Sahip olduğumuz gelişmiş üretim bandı ile bu malzemeleri içeren 13 mm çapında, yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda özlü tel bobinler üretiyoruz. Boru içine koyduğumuz bu tozlar pota ocağında sıvı çeliğe veriliyor. Bizden önce bu malzeme yurtdışından geliyordu. Ağırlık Avrupa’dan olmak üzere Çin’den de ithal ediliyordu” diye konuştu.

Ana tedarikçi olmayı hedefliyor

Tamamen ithal olan bir ürünü yerlileştirdikten sonra 2 yıl önce ihracata başladıklarını vurgulayan Atay, “2 yıl öncesine kadar kapasitemiz ancak yurtiçinin ihtiyacını karşılıyordu. Yeni hatlar devreye girdiğinde kapasitemiz arttı ve gözümüzü yurtdışına çevirdik. Mısır, Fas, Cezayir, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Avusturya’ya ihracata başladık. 2015’te üretimimizde yüzde 5 olan ihracatın payı 2017’de yüzde 20’ye ulaştı. Bu oran önümüzdeki yıllarda da daha aşağıya düşmez. İşin güzel olan tarafı büyük bir Avrupa firmasını da müşterilerimiz arasına kattık. Avusturya’nın en büyük çelik üreticisine satış yapmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Özellikle yurtdışında firmaların ana tedarikçisi olmayı hedeflediklerini dile getiren Atay, "Üretim bantlarımızda sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Birkaç yeni ürünümüz daha çıkacak. Pazar yelpazemize yeni ülkeler eklenecek. Başta Avusturya olmak üzere Avrupa’ya biraz daha yoğunlaşacağız” dedi.

Metalurji mühendisi olduğunu anlatan Atay, “İşin içinden, üstelik tam da mutfağından geliyorum. Bu ürünleri kullandığım için ihtiyacın ne olduğunu iyi biliyordum. Ülke için bir şeyler yapma düşüncesiyle hareket ettim. İthalatın önüne geçmek için bu ürün grubunda karar kıldım” diye konuştu.