MG Deneyim Noktaları 23 adede çıkıyor

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz otomobil markası MG, önemli başarılar elde ettiği elektrikli modellerinden sonra, şimdi benzinli modellerini yakından tanımak isteyen müşterileri Deneyim Noktaları’na davet ediyor.

Kısa süre önce pazara sunulan benzinli HS modeline özel Test Sürüş Günleri etkinliği başlatan MG, yeni HS modellerini test etmek için MG Deneyim Noktaları’na gelen müşterilerine, HS’in sessiz iç kabiniyle aynı deneyimi yaşatabilecek gürültü engelleme özelliğine sahip BOSE QuietComfort kulaklık kazanma şansı da sunuyor.

MG’nin Deneyim Noktaları’nı hızla artırmaya devam edeceklerini belirten Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “MG Türkiye’deki ilk yılına 8 deneyim noktasıyla başladı, 2022 yılında ailemize dahil olan İzmir, Bodrum, İstanbul Maslak, Gaziantep, Ankara, İskendurun ve Denizli ile şu anda 15 adet Deneyim Noktamız var. 2023 yılında ise yatırımlarımıza devam ederek 23 Deneyim Noktası’na ulaşacağız. MG’yi tüm Türkiye ile buluşturma hedefimize kısa zamanda ulaşacak olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Elektrikli modelleriyle pazarda büyük ses getiren MG, kısa süre önce satışa sunduğu benzinli HS modeli güçlü motoru, konfor seviyesi ve kabin içi sessizliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aralık boyunca devam edecek etkinlik kapsamında test sürüşü için MG Showroom’larına giden tüm müşterilere MG logolu polar şal hediye ediliyor. Ayrıca MG HS’in sessiz sürüş ayrıcalığını yaşamak için Deneyim Noktaları’na gelenler arasından 20 kişiye, gürültü engelleme özelliğine sahip BOSE QuietComfort 45 kulaklık hediye ediliyor.