Migros, Avrupa Özel Markalar Ödülleri'nden iki birincilik ödülü aldı

Migros, Anadolu Lezzetleri’nden Kastamonu Siyez Bulguru ve Hurmalı Mardin Çöreği ürünleri ile European Supermarket Magazine tarafından düzenlenen Avrupa Özel Markalar Ödülleri’nden iki birincilik ödülüyle döndü.

Yenilik, tasarım ve tat ölçütleri ile değerlendirilen yarışmada, Anadolu Lezzetleri Kastamonu Siyez Bulguru, "Yemek Eşlikleri" kategorisinde birinci seçilirken, Anadolu Lezzetleri Hurmalı Mardin Çöreği ise "Kahvaltı Ürünleri" kategorisinde birinci oldu. Jüri üyeleri, Anadolu Lezzetleri Hurmalı Mardin Çöreği'ni ambalajı ve lezzeti ile birinci sınıf kalitede bularak ödüle layık görürken, Anadolu Lezzetleri Kastamonu Siyez Bulguru ise inovatif ürün, mükemmel fiyat dengesi ve değerlere saygılı duruşu ile öne çıktı.

1500'den fazla ürün

Migros Ticaret A.Ş. Sadece Migros’ta ve İhracat İthalat Direktörü Cavit Metin, “Migros olarak, müşterilerimize 1.500'den fazla özgün markalı ürünü en yüksek kalitede sunuyoruz. Özel markalı ürünlerimiz, yakın coğrafyadaki Azerbaycan, Makedonya, KKTC gibi ülkelerdeki tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor.

İhracat yaptığı ülke sayısı artıyor

Bu pazarlara ürünlerimizi ihraç etmeye başladık. Hem ürün gamımızı hem de ihracat yaptığımız ülke sayısını arttırıyoruz. Günden güne artan müşteri memnuniyeti, bize duyulan güvenin en önemli göstergesi. Aldığımız ödülleri hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizin en büyük kanıtı olarak görüyoruz” dedi.