Migros Cumhuriyet beratı aldı
Migros, Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen "Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan Markalar" araştırmasında ödüle layık görüldü.
Migros, Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen "Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan Markalar" araştırmasında ödüle layık görüldü.
Migros'tan yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan Markalar" ödülleri, düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda sahiplerini buldu.
Cumhuriyet değerleriyle özdeşleşen markalar arasında yer alan Migros'un Cumhuriyet beratını, kurum adına Migros Müşteri Stratejik Deneyimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar aldı.
Cumhuriyet değerleriyle toplum için fayda üreten Türkiye'nin değerli markalarının ödüllendirildiği gecede Cumhuriyetin yüzyılı coşkuyla kutlandı.