Migros datathon ile yaratıcı projeler ödüllendirildi

Online olarak yapılan ve rekor sayıda başvuru alan datathonda, yaratıcı fikirleriyle müşteri deneyiminde fark yaratmayı hedefleyen projeler yarıştı. Migros Datathon’a, kariyer platformu üyesi olan, ağırlıklı olarak mühendislik lisans öğrencisi ve mezunu 30 yaş altındaki 1.600’den fazla genç katıldı.

Birbirinden değerli fikirlerin yarıştığı ve oldukça çekişmeli geçen datathonda gençler, Migros tarafından sağlanan verilerle perakendenin iş süreçlerini deneyimlerken, inovatif yaklaşımlarla analitik yeteneklerini sergileme imkanı buldu. 23 Aralık’ta finali gerçekleştirilen datathonda en iyi sonucu elde eden ilk 10 ekip, projelerini jüri üyelerine sundu. Bu yıl ilk kez düzenlenen datathonda, birinci olan Emir Koçak 50 bin TL, ikinci olan Kadir Ahmet Aksu ve Hacı Mehmet İnce 30 bin TL, üçüncü olan Ahmet Tarık Karakaş ve Anıl Öztürk ise 20 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.