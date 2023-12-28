Migros ve bağlı ortaklığı, Gurmepack'in %50’sini aldı

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: “04.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, paketli yemek üretimi konusunda faaliyet gösteren CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.'ye ("Gurmepack") Migros Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Dijital Platform") tarafından yatırım yapılacağı duyurulmuştu.

Yürütülen müzakereler neticesinde varılan anlaşma uyarınca, Gurmepack'in ödenmiş sermayesinin %30'una tekabül eden 120.000 adet pay Migros Ticaret A.Ş. tarafından, %20'sine tekabül eden 80.000 adet pay ise Dijital Platform tarafından 26.12.2023 tarihinde devralınmıştır. Toplam %50 pay için nihai pay devir bedeli 88.763.860 TL'dir. Söz konusu tutarın 53.258.316 TL'si Migros Ticaret A.Ş. tarafından, 35.505.544 TL ise Dijital Platform tarafından ödenmiştir.”