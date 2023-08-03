Migros yılın ikinci çeyreğinde karını yüzde 244 artırdı

Gıda ve tüketim maddesi satışı yapan Migros, yılın ilk altı ayına ilişkin bilançosunda 2 milyar lira kar elde ettiğini duyurdu.

Migros karlılığını hızlı artırdı. Şirket yılın ilk altı ayında 2 milyar 59 milyon 605 bin lira kar etti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 599 milyon 206 bin lira olmuştu. Böylece şirketin karı yüzde 244 artmış oldu.