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Migros yılın ikinci çeyreğinde karını yüzde 244 artırdı

Gıda ve tüketim maddesi satışı yapan Migros, yılın ilk altı ayına ilişkin bilançosunda 2 milyar lira kar elde ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Gıda ve tüketim maddesi satışı yapan Migros, yılın ilk altı ayına ilişkin bilançosunda 2 milyar lira kar elde ettiğini duyurdu.

Migros karlılığını hızlı artırdı. Şirket yılın ilk altı ayında 2 milyar 59 milyon 605 bin lira kar etti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 599 milyon 206 bin lira olmuştu. Böylece şirketin karı yüzde 244 artmış oldu.