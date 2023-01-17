Migros, Yunus Market için resmi başvuru yaptı

Migros, Yunus Market'in kiracılık hakkının ve sabit kıymetlerinin devri için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu.

Rekabet Kurulu'nun açıklamasına göre, Migros 13 Ocak'ta başvurdu.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde başvuru şöyle ifade edildi: "Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin ((“Yunus Market”) Migros Ticaret A.Ş. (“Migros”) tarafından, Migros ile Yunus Market arasında akdedilen Devir Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümleri çerçevesinde kiracılık hakkının ve sabit kıymetlerin devri."

Migros'un ayrıca, B Online Mağazacılık'ın 8 mağazasının kiracılık hakları ve sabit kıymetlerinin devralınması için de başvuruda bulunduğu Rekabet Kurulu tarafından açıklandı.