Migros'tan çiftçilere yeni destek: Alışverişlerde yüzde 5'e varan Money iadesi

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Migros, tarımsal üretimi desteklemek ve yerel üreticilerle iş birliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir dijital platformu hayata geçirdi. Üreticilerin doğrudan tedarikçi başvurusu yapabildiği sistem, ürünlerin Migros raflarına ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni uygulamayla çiftçilere eğitim, alışveriş avantajları ve finansal kolaylıklar da sağlanacak.

Migros Tarım Platformu tüm yerel üreticilere açıldı

Türkiye'nin en fazla meyve ve sebze alımı yapan perakendecisi Migros, tarıma ve yerel üreticilere yönelik desteklerini Migros Tarım Platformu çatısı altında topladı.

Üreticilerle şirket arasındaki iletişim süreçlerini dijitalleştirmeyi amaçlayan platform, yerel üretimin güçlendirilmesini ve daha fazla üreticinin ürünlerini ülke genelindeki tüketicilerle buluşturmasını hedefliyor.

Platform sayesinde üreticiler, ürünlerini doğrudan Migros'a tanıtabiliyor ve şirketin tedarikçi ağına katılmak için başvuruda bulunabiliyor.

Migros Tarım Platformu'na nasıl başvuru yapılır?

Migros Tarım Platformu üzerinden altı ana kategoride tedarikçi başvurusu yapılabiliyor.

Başvuru yapılabilen kategoriler şöyle: Meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri, hayvancılık, balıkçılık

kuru gıda, kadın kooperatifleri.

Platforma üye olan üreticiler; ürünlerinin türü, üretim bölgesi, üretim miktarı, yetiştirme koşulları, kalite özellikleri ve mevcut belgelerine ilişkin bilgileri sisteme yükleyebiliyor.

Başvuruların olumlu değerlendirilmesi durumunda Migros'un ilgili bölgedeki ekipleri üreticileri ziyaret ediyor.

Şirketin "üreticiyi üretim yaptığı yerde tanıma" yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde ürünler ve üretim koşulları yerinde incelenerek kalite süreçleri başlatılıyor.

Bu süreci başarıyla tamamlayan üreticiler, ürünlerini Migros mağazaları, Migros web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden milyonlarca tüketiciye ulaştırma imkânı elde ediyor.

Çiftçilere MEB onaylı sertifika ve eğitim desteği

Migros Tarım Platformu, üreticilere yalnızca tedarikçi başvurusu yapma imkânı sunmuyor. Platform üzerinden üretim süreçlerinin geliştirilmesine ve kalite standartlarına uyuma yönelik eğitim desteği de sağlanıyor.

Bu kapsamda Migros Aile Kulübü'nün özel eğitim müfredatı da platforma dahil edildi.

Türkiye genelinde 25 ildeki 37 noktada faaliyet gösteren Migros Aile Kulübü, bugüne kadar 23 bini kadın olmak üzere toplam 30 bin kişinin gelir elde etmesine katkı sağladı.

Platform üyeleri, Migros Aile Kulübü'nün eğitim içeriklerine erişerek Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika programlarına katılabilecek.

Çiftçi Money nedir, kimler yararlanabilir?

Migros, Tarım Platformu ile eş zamanlı olarak üreticilere özel yeni sadakat programı Çiftçi Money'i de hizmete sundu.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, money.com.tr adresi üzerinden ÇKS barkod numaralarını Migros'a ileterek programa katılabiliyor.

Çiftçi Money üyeleri, Migros ekosisteminde gerçekleştirdikleri alışverişlerde belirlenen oranlarda Money iadesi kazanıyor.

Program kapsamında uygulanacak iade oranları şöyle:

ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler: %3

Kadın çiftçiler: %5

40 yaş altı çiftçiler: %5

Böylece kadın üreticiler ve 40 yaşın altındaki çiftçiler, standart üyelerden daha yüksek oranda Money iadesinden yararlanabilecek.

Çiftçi Money ile akaryakıt ve ekipman avantajları

Çiftçi Money programı, alışverişlerden kazanılan Money iadelerinin yanı sıra tarımsal üretimde kullanılan ürün ve hizmetlere yönelik ayrıcalıklar da sunuyor.

Anlaşmalı markalar aracılığıyla sağlanan avantajlar arasında akaryakıt, operatör tarifeleri, araç ve ekipman, dijital tarım çözümleri ve yapı market alışverişleri bulunuyor.

Program kapsamında üreticiler, farklı hizmet alanlarında da kendilerine özel avantajlardan yararlanabilecek.

Migros ve Akbank'tan çiftçilere 10 gün erken ödeme imkânı

Migros, Tarım Platformu üyelerinin finansal sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla Akbank ile yeni bir iş birliğine de imza attı.

İş birliği kapsamında platforma üye üreticiler ve tedarikçiler, belirlenen kriterleri ve koşulları sağlamaları halinde alacaklarını vade tarihinden 10 gün önce, herhangi bir faiz maliyetine katlanmadan tahsil edebilecek.

Yeni ödeme kolaylığıyla üreticilerin finansal süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Böylece Migros Tarım Platformu, üreticilere tedarikçi başvurusundan eğitim ve sertifika programlarına, alışveriş avantajlarından erken ödeme imkânına kadar farklı alanlarda destek sağlayacak.