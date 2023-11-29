Migros'tan organik tarımı destekleme kararı

Migros Kuruyemiş Pazarlama Grup Müdürü Seyhan Özgün, organik tarımı destekleme çalışmaları kapsamında, Maçka ilçesinde Atasu Barajı'nın da bulunduğu havzada faaliyet gösteren Galyan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yakup İskenderoğlu ve üyelerle bir araya geldi.

Özgün, Migros olarak "Tarım bizim geleceğimiz" mottosuyla yola devam ettiklerini söyledi.

Fındığın ülke ekonomisi için önemine işaret eden Özgün, "Ülkemizin en önemli tarım kaynaklarından birisi olan fındığın doğru tarım metotlarıyla tüketicilerle buluşturması konusunda misyonumuz var. Bu bölgedeki halkı desteklemek, ekonomik olarak kalkındırmak ve doğru fındığı tüketicilerle buluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

"81 ildeki mağazalarımıza dağıtım yapacağız"

Özgün, kooperatiften aldıkları ürünleri 1 kilogramlık filelerle tüketicilere sunacaklarını anlatarak, "Organik ürünlerde kesinlikle bir zirai ürün kalıntısı yoktur. Dolayısıyla biz de bunları tüketicilerle buluşturmak için sosyal sorumluluk anlamında bir misyon elde ediyoruz. Buradan aldığımız ürünü, 81 ildeki mağazalarımıza dağıtım yapacağız. Organik tarımı destekleme politikamız devam edecek. Sürdürülebilir bir tarım, ülkemizin geleceği için en doğru tarım şeklidir." diye konuştu.

Kooperatif Başkanı İskenderoğlu ise Migros'a, kooperatif üyelerinin ürettiği 10 ton organik fındığı teslim ettiklerini belirterek, "Migros yetkililerine teşekkür ediyoruz. Diğer firmaların da bu tür sağlıklı tarım çalışmalarına destek olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.