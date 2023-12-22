Miller, Afrika’nın en büyük finans merkezini açtı

Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Mildon, Afrika’nın en iddialı projelerinden birini tamamlamaktan gurur duyduklarını kaydetti. Mildon, “Kinşasa Kongre ve Finans Merkezi sadece ülkenin kalkınmasına değil, Türkiye ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında güzel bir iş birliği gerçekleşmesine de öncü oldu” diye konuştu.

Otel için 60 milyon dolarlık yatırım

Mildon, inşa ettikleri merkezle ile ilgili bilgiler de vererek, “Burası aslında iki büyük projeden oluşuyor. Bir yandan, 7 binadan oluşan bir tesis inşa ettik. Bu binalardan biri bölgenin en lüks oteli olacak. Yüksek teknolojiyle inşa edilen 3 bin metre kare alanı kaplayan gösteri havuzu, alışveriş mekanları, sosyal alanlarla kentin çehresini değiştiriyoruz.

Tüm bunların yanında burada ticaretin gelişmesini sağlayacak başka yapılarımız da olacak. Kongre salonu ve iki kiralanabilir ofis blokunu da tamamladık” dedi. Bu mega projenin 3 bin Kongolu ve 2 bin 300’den fazla Türk’ün üstün gayretleri ile hayat bulduğunun altını çizen Mildon, şunları söyledi: “Burası sadece inşa sırasında değil, sonrasında da istihdam yaratmaya devam edecek. Sadece finansın değil istihdamın da kalbi olacak. merkez yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı bir şehir olacak.”

Finans Merkezi’nin tüm altyapısının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ait olduğunu vurgulayan Mildon, “Önemli bir anlaşma yaptık. İnşa ettiğimiz lüks otel küresel bir zincir otel markası olacak ve bu oteli biz işleteceğiz sonra da Kongo Demokratik Cumhuriyeti yönetimine devredeceğiz. Bu otel için 60 milyon dolardan fazla öz sermaye yatırımı yaptık ve Kongo için örnek bir kamu özel sektör iş birliğine imza attık” şeklinde konuştu.