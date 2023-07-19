Millî Reasürans 94. yaşını kutluyor: Küresel markamızı yarınlara aktaracağız

Dünyada tüm branşlarda zorunlu reasürans sistemini yürütmüş ilk ve tek özel şirket olduklarını hatırlatan Millî Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir, “Ülkemizde zorunlu reasürans sisteminin sona ermesinin ardından, güncel piyasa koşullarına uygun yapısal değişimleri hayata geçirmiş olan Şirketimiz sektörümüzün reasürans ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Ayrıca uluslararası piyasalara açılma stratejisi ile küresel ölçekte de nitelikli, saygın ve güvenilir bir reasürör olma konumumuzu sürdürüyoruz. Bunun yanında bir Cumhuriyet kurumu olarak yürüttüğümüz projelerle toplumsal cinsiyet eşitliği, kültür- sanat ve spor alanındaki gelişmelere de katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Müşteri memnuniyeti önemli katkı sunuyoruz”

Genel müdürlük ve Singapur Şubesi kanalıyla uzun yıllara dayalı işbirlikleri sayesinde kâr odaklı ve sürdürülebilir büyüme hedefini geleceğe taşıdıklarını söyleyen Özdemir, şöyle devam etti: “Şirketimizin piyasa payı ve lider konumumuz sayesinde sigorta sektörüne tahsis ettiğimiz önemli seviyede reasürans kapasitesinin yanı sıra teknik deneyim ve birikimimizle sektörde kârlılık ve teminatların sürdürülebilirliği amacıyla gerekli altyapı ve iş kabulü disiplinin sağlanması, sigorta şirketleri veya risklerin reasürans yapılarının optimize edilmesi ve sektörümüze her anlamda destek ve işbirliği sağlanması açısından faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Hasar ödemelerindeki etkin tutumumuzla sigorta şirketlerinin müşteri memnuniyetine önemli oranda katkıda bulunuyoruz. Tıpkı bugün olduğu gibi gelecekte de ulusal ve uluslararası piyasalarda, faaliyetlerimiz ile yarattığımız küresel markamızı yarınlara aktarmayı hedefliyoruz.”