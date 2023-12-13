Minbee ile yüzde 100 elektrikli ulaşım

Mint Elektrikli Araç Teknolojileri marka çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Minbee, şehir içi ulaşımda hayatı kolaylaştıran konforlu ve keyifli bir deneyim sunuyor.

Türkiye’de ilk %100 elektrikli araçlardan oluşan filosuyla 0 karbon salımı sağlayan çevre dostu marka, Fiat 500e model araçları ile şehrin yeni gözdesi oldu.

Kullanıcı dostu arayüze sahip Minbee uygulaması ile kolaylıkla dijital üyelik oluşturularak ister dakikalık ister günlük araç kiralanabiliyor. Dakikalık araç kiralama sektöründe bir ilke daha imza atarak; kiralama süresinde paket yükseltme imkânı sağlanıyor.

Şarj takibini ve otoparkı düşünme

Minbee, tüm araçlarının şarj takibini ve dolumunu gerçekleştirirken kullanıcılarına konforlu bir yolculuk sunuyor. Araçlar, hiçbir ücret ödemeden İSPARK alanlarına ya da trafik kurallarına uygun yerlere park edilebiliyor. Minbee kullanıcıları, araçlara İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında, kendilerine en yakın lokasyonlardan kolaylıkla erişebiliyorlar.

Ekolojik ulaşım alternatifi

Minbee, yenilenebilir enerji kullanan %100 elektrikli araçlardan oluşan filosuyla, doğaya salınan CO₂’i azaltıyor. Sürdürülebilir bir dünya için çevre dostu iş modeli sayesinde geleceği korumaya katkı sağlıyor. Minbee’nin sessiz çalışan elektrikli araçlarının motorları ise trafik gürültüsü yaratmadan çevreyle uyumlu bir şekilde keyifli ve ekolojik ulaşım sağlıyor.