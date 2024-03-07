Mısır’da tesis ve depo açan Taç önce sap sonra tencere üretecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Mutfak ürünleri grubunda A plus segmente yönelik ürünler üreten ve 2023 yılında Rusya pazarına yönelik altyapı ve online satış için yatırım atağı yapan Taç Mutfak, şimdi de Mısır yatırımını devreye aldı. Mısır’da bir depo ve üretim tesisi açan marka, sonraki süreçte bölgede üretim ağını genişletmeyi planlıyor.

E-ihracatı hızlandırmak üzere Mısır’da depo ve tencerelerin saplarını monte ettkleri bir üretim yatırımında bulunduklarını açıklayan Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, Mısır’da ilk etapta 1,5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, 1 milyon dolarlık daha yatırım planları olduğunu bildirdi. Kuştemir, “Tencere üretimimizi de burada yapmamıza dair yoğun bir talep var. Şu anda şartları inceliyoruz.

Mısır çok ciddi bir ülke, Kahire, Yeni Kahire gibi şehirler şeklinde büyüyor. Bu da bizim için sürekli büyüyen bir pazar anlamına geliyor” dedi. 2024’te özellikle Mısır pazarına ağırlık vereceklerini dile getiren Kuştemir, “İlk aşamada tencere aksesuarları üreteceğiz. Ondan sonrasında tencere üretimi de aynı şekilde burada devam edecek. Mısır gibi Arabistan pazarında da bu sene etkili olacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Rusya’da işler iyi gitti”

Rusya pazarı için online altyapısı ve deponun oluşturulduğunu belirten Kuştemir, Rusya’da bulunan 3 farklı büyük pazar yerinde ürünlerinin hazırlandığını ve sergilendiğini aktardı. Kuştemir, “Rusya’da satışı açıldı ve güzel satış ağı yakaladık” dedi. Taç markası olarak 2023’ü ‘çok verimli’ geçirdikleri yorumunu yapan Kuştemir, şöyle devam etti: “Üretim-satış-ihracat açısından değerlendirdiğimizde her açıdan şirkete dolar bazında ciddi anlamda değerleme sağladık.

Bunun sebebi yapmış olduğumuz yeni satış kanalları ve kurmuş olduğumuz e-ihracat stratejimiz. Hedefimiz dünya genelinde son kullanıcıya direkt ulaşmak. Bu sayede toptancı ve perakendeciyi aradan çıkararak direkt en uygun hedef kitleye ulaşabildik. Bu da bizim satışlarımızı çok olumlu yönde etkiledi. Bunun neticesi olarak üretim kapasitemizde aynı oranda artmış oldu.”

“Online kanalda büyüyeceğiz”

Şu anda yeni girecekleri ya da oldukları pazarlarda planladıkları tüm aşamaların online tarafında büyümek olduğunu ifade eden Esra Kuştemir, “Çünkü artık fiziki pazar yerleri çok etkili bir durumda değil. Özellikle Arap ülkeleri online tarafta hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. O yüzden pazarda ilk kim olursa o en büyük ciroyu yapacaktır” yorumunu yaptı.

Öte yandan 2024 yılında 2023’e göre yüzde 30 dolar bazında bir büyüme hedefleri olduğuna değinen Kuştemir, “Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Online yeni pazarlara hazırlıklar yaptığımız için tabii bazı şeyleri hemen öngörmek mümkün değil. Online işi sabır işi. O yüzden 2024’teki planlarımızda eğer hedeflerimiz tutarsa bu doğrultuda ciddi anlamda bir büyüme ve değerleme sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Kendi enerjisini GES ile üretecek

Güneş enerjisi sistemleri (GES) yatırımına da başlayan Taç Mutfak, 1,5 milyon dolarlık GES projesini bu ay devreye almaya hazırlanıyor. Esra Kuştemir, “Güneş enerjisiyle aydınlanan bir geleceğe doğru ilerlerken yaptığımız yatırım ile enerji ihtiyaçlarımızın yüzde 100’ünü karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. GES sistemi için 3500 KW’lik bir güce ihtiyacımız vardı ve 2024’te tam olarak bu kadar güçte bir sistemi kurmuş olacağız. İki üretim tesisimizin çatılarına bu sistemi kuruyoruz” dedi.