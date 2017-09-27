Mitsui, Sarten'deki payını artırmak istiyor

27 Eylül 2017

Ambalaj üreticisi Sarten Ambalaj Sanayi CEO'su Zeki Sarıbekir, Japon Mitsui & Co. ile şirketin Sarten'deki payının artırılması için görüştüklerini söyledi. Buna göre Mitsui & Co.'nun Sarten'deki yüzde 15 payı iki katına çıkacak.

Konuya ilişkin Bloomberg'e konuşan Sarıbekir, tarafların yeni yılda anlaşabileceğini, şu anda değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi. Sarıbekir, şirketin yüzde 30'dan fazla hissesini satmayacaklarını da belirtti.

"Büyümemizi Kalkınma Bankası, TSKB, IFC, EBRD ile finanse ettik. Halka arz istemiyoruz, tahvil piyasasında kalmak istiyoruz. Geçtiğimiz gün roadshow'daydık" diyen Sarıbekir Temmuz 2018'de lira cinsi bir tahvil ihracı planladıklarını kaydetti. Sarten ayrıca itfa tarihi 13 Ekim'de olan 40 milyon liralık tahvilini de Yapı Kredi danışmanlığında yenilemeyi planlıyor.

Yurtdışı yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Sarıbekir "Yurtdışında ana iş kolu metal ambalajda büyümek istiyoruz. Yurtdışında tesis ya da şirket alma da olabilir. Fas'ı araştırıyoruz, radarımızda" diye konuştu. Türkiye'de 14, Rusya ve Bulgaristan'da birer fabrikası bulunan Sarten, kasım ayında Hollanda'da fabrika açacak.

Mitsui & Co., Sarten'in yüzde 15'ini 2015 yılında satın aldı. İSO 500 listesine göre 2016'da 894 milyon lira üretimden satış kaydeden şirketin bu yıl hedefi 1,1 milyar lira ciro.