MNT-Halan Türkiye'ye açılıyor

Mounir Nakhla, şirketlerinin, Türkiye'de milyonlarca işletme ve tüketicinin yenilikçi finansal hizmetlere erişimini sağlamak için Tam Finans ile güçlerini birleştirdiğini belirtti. İki şirket arasında birçok ortak nokta olduğunu dile getiren Nakhla, "Türkiye'de birlikte harika işler yapabileceğimizi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Gündemimizde bazı ek iş kolları da var

Nakhla, Türkiye'nin 85 milyon nüfusla devasa bir ekonomiye sahip olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Tam Finans aracılığıyla finansal hizmetlere erişim sağlamak için buradayız. Burada karşılayabileceğimiz büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Planımız, Tsatın aldığımız şirketin temel işlerine yoğunlaşmak ve Mısır'da başlattığımız ancak henüz Türkiye'de başlatmadığımız bazı ek iş kollarını başlatmak."

Yapay zeka teknolojilerimizi birleştireceğiz

Türkiye'de banka dışı finans sektörünün ilk AR-GE merkezine sahip olduklarını dile getiren Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı, "Bu AR-GE merkezinde geliştirdiğimiz bir yapay zeka destekli altyapı sayesinde müşterilerimizden gelen başvuruları dakikalar içinde değerlendirip yine dakikalar içinde müşterimizin finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz" ifadesini kullandı.

Son 10 sene içinde 200 bini aşkın mikro KOBİ'nin finansman ihtiyacını karşıladıklarına ve 6 milyar doları aşkın bir hacme ulaştıklarına dikkati çeken Karamanlı, "Biz finansal kapsayıcılığın bir anlamda Türkiye'deki en önemli oyuncularından bir tanesi olduğumuza inanıyoruz" diye konuştu.

1000 şube 6 milyon müşteri

Karamanlı, MNT-Halan'ı başarılı bulduklarını ve yakından takip ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti: "MNT-Halan'ın kendi coğrafyasındaki büyüme hızı, 1000 şubeye, 6 milyon müşteriye ulaşmış olması bizim için çok örnek verici. Biz şu anda sadece ticaretin finansmanına odaklanıyoruz ama MNT-Halan'dan gelen tecrübeyle birlikte müşterilerimize çok daha farklı, çok daha çeşitli ürünler, hizmetler sunma niyetimiz var. MNT-Halan teknolojileriyle bizim skor kart ve yapay zeka teknolojilerimizi birleştireceğiz."