Mobil ticaret uygulaması Getir’in cirosu 100 milyon TL’yi aştı

30 Ocak 2018

SELENAY YAĞCI

İSTANBUL - Hızlı teslimat yapmak üzere 2 yıl önce yola çıkan mobil ticaret uygulaması Getir, ikinci yaşına girdi. Getir, bin farklı ürünü kullanıcısına ulaştırarak, 2017'de 5 kat büyüdü. Yıllık cirosu 100 milyon TL’yi aştı. Zamanla yarışan 560 bin İstanbullu bugüne kadar Getir’den 3 milyon sipariş verdi.

Şu an bin kişi istihdam eden Getir, 2018’de 4 kat daha büyüyerek 4 bin kişi istihdama ulaşmayı hedefliyor. Toplamda 62’ye ulaşan dağıtım merkezi sayısı ile bayilik sistemini hayata geçiren Getir, bayilik anlaşmalarında şirket çalışanlarına öncelik verdi. Kadrolu çalışanlar kendi işinin patronu oldu. 400’ü aşkın motosiklet ve 200’ü aşkın araç filosuyla İstanbul nüfusunun yüzde 93’ü Getir’in hizmet alanı içine girdi.

Bu yıl başka Türkiye’de başka şehirlere açılmayı planladıklarını kaydeden Getir Kurucusu Nazım Salur, yurtdışı sinyalleri de veririken, İstanbul’da da dağıtım kanallarını artıracaklarını belirtti. Salur, kendilerini lojistik ve perakende şirketinden çok daha önce teknoloji şirketi olarak tanımlayarak, şunları söyledi: “Kurduğumuz sistem burda çok daha önemli. Sistemin hızı sayesinde moto kuryelerimizin hızlı olmasına gerek kalmadan kullanıcıya ortalama 10 dakika içinde ulaşabiliyoruz. Araba-motosiklet ve yaya olmak üzere hizmet veriyoruz. Biz topladığımız datalarla varız. Datalarla büyüyoruz."

Şimdiye kadar Getir’e 20 milyon dolar yatırım topladıklarının altını çizen Salur, Getir’in yüzde 100 yerli bir uygulama olmasına dikkat çekti. Salur, “Biz bu işi parlatıp satıp çıkmak istemiyoruz. Yüzde 100 Türk sermayeli bir startup’ın dünyada söz sahibi olduğunu görmek, göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak kiraladı, damacana işine girdi

Markalarla damacana konusunda anlaşamayan Getir, Gölcük’te kaynak kiralayarak, Kuzeyden markasını yarattı. Yakında damacana dışında yarım litre, bir litre 5 litre olmak üzere başka çeşitlerde sular da satacak. Getir’den en çok sipariş edilen ürünler arasında su bulunuyor. Uygulamadan şimdiye kadar 6 milyon litre su siparişi verildi. Getir kullanıcıları gece 00.00 ve sabah 06.00 arasında en çok su ve çiğ köfte siparişi verirken kadınlar Getir’i erkeklerden daha fazla kullandı. Kadınlarda uygulamayı ağırlıklı kullanma yaşı 25-35 arası iken erkeklerde ağırlıklı kullanım yaşı 35- 45 arası oldu.