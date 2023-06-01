Mobilyada ‘en büyük’ olmak için 1.6 milyar TL’lik yatırım yaptı
Mobilya sektöründe 45’inci yılını kutlayan Konfor Mobilya, 165 bin metrekarelik yeni tesisiyle üretim ve istihdamını 2.5 katına çıkaracak. 1.6 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen tesisin ağustos ayında açılması hedefleniyor.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Mobilya sektöründe 45’inci yılını kutlayan Konfor Mobilya, 1.6 milyar TL’lik yatırımla üretim, ihracat ve istihdam hedefini yükseltti. Bugün 60 bin metrekarelik Gaziemir-İzmir fabrikasında yıllık 214 bin 560 kalem mobilya ve yatak üreten şirket, 165 bin metrekarelik yeni tesisle üretimi 2.5 kat artıracak. Yeni tesisin Türkiye’nin tek merkezde üretim yapan ‘en büyük’ entegre mobilya tesisi olacağını söyleyen Konfor AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Çetmen, 1.6 milyar TL’lik yatırımın 1.4 milyar TL’sini ödediklerini kaydetti. 350 milyon TL kredi kullandıklarını da açıklayan Çetmen, “İzmir Kemalpaşa Bağyurdu fabrikamızı 165 bin metrekarelik açık alan üzerinde, Türkiye’de mobilya alanında en büyük entegre üretim fabrikası olarak faaliyete geçireceğiz. Yeni tesisimizle toplam 140 bin metrekarelik üretim alanına sahip olacağız. Üretimde hem yüksek verimlilik hem de kalite artışı hedefliyoruz.
Üretim kapasitemizi ve istihdamımızı 2.5 katına çıkaracağız. Yılsonunda mobilya alanındaki ürün portföyümüzü yüzde 80, yatak portföyümüzü ise yüzde 90 oranında yenileyeceğiz. Markamızın net kârını ve cirosunu ise 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızla birlikte büyürken birlikte üretip birlikte kazanacağız” diye konuştu. Yeni tesiste yıl sonuna kadar 10 megawatlık GES kuracaklarını da aktaran Çetmen, atık malzemeleri ısınma, yağmur suyunu da gri su olarak kullanacaklarını belirtti.
Yeni yatırımla ihracat hedefini de büyüttüklerini ifade eden Çetmen, 3 yıl içinde 50 milyon dolar ihracat projeksiyonu çizdiklerini aktardı. Geçen yıl Turquality kapsamına alındıklarını hatırlatan Çetmen, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika ülkeleri dahil olmak üzere 33 ülkeye ihracat gerçekleştiren Konfor’un, Konfor Mobilya ve Konfor Yatak markalarıyla, 2023’te de ihracat odaklı stratejisiyle uluslararası arenada rekabet gücünü artıracağını söyledi.
Avrupa'da heyecan bitti, gözümüz Afrika ve Pasifik'te
Avrupa’da resesyon nedeniyle heyecanın azaldığını dile getiren Çetmen, yeni rotalarını Afrika ve Pasifik ülkeleri olarak açıkladı. Çetmen, “Özbekistan, Tacikistan, Gana, Güney Afrika, Fildişi Sahilleri, Kazakistan, Sudan, Hindistan gibi potansiyel içeren pazarlar radarımızda yer alıyor. Türk cumhuriyetleri ve Afrika’da 50’ye yakın mağaza açacağız. Güney Afrika’da 30 mağazalık bir zincir düşünüyoruz” dedi.
“Mobilyada mod’u değiştiriyoruz”
Yeni uygulaması Konfor Mood’u hayata geçiren Konfor, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sağlamayı hedefliyor. Konfor Mood’u tüm Konfor mağazalarında konumlandırdıklarını belirten Konfor AŞ Marka ve Pazarlama Direktörü Özkan Özkul, “Kullanıcılarımızın tamamen kendi koltuğunu ve konforunu oluşturabileceği Konfor Mood ile kişiselleştirilmiş satın alma deneyimini hayata geçiriyoruz” dedi. Bu konseptin kısa vadede satış içindeki payını yüzde 5 olarak hedeflediklerini aktaran Özkul, orta ve uzun vadeli hedefi ise yüzde 25- 30 olarak açıkladı.
“Geçen yıl maliyetler yüzde 115 arttı”
Geçen yıl üretim maliyetlerinin yüzde 115 arttığını söyleyen Ömer Çetmen, “Özellikle metal cevheri ve sünger hammaddesinin artması, ayrıca döviz kuru maliyetlerimizi yükseltti. Bunu fiyatlarımız yüzde 80 gibi yansıttık. Malzeme artışını fiyatlara yansıtmadık. Bu yılın ilk 4 ayında yüzde 6 gibi daha makul bir artış var” dedi.