Mobilyada ‘en büyük’ olmak için 1.6 milyar TL’lik yatırım yaptı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Mobilya sektörün­de 45’inci yılı­nı kutlayan Kon­for Mobilya, 1.6 milyar TL’lik yatırımla üretim, ihracat ve istihdam hedefini yükselt­ti. Bugün 60 bin metrekare­lik Gaziemir-İzmir fabrika­sında yıllık 214 bin 560 ka­lem mobilya ve yatak üreten şirket, 165 bin metrekarelik yeni tesisle üretimi 2.5 kat artıracak. Yeni tesisin Tür­kiye’nin tek merkezde üre­tim yapan ‘en büyük’ enteg­re mobilya tesisi olacağını söyleyen Konfor AŞ. Yöne­tim Kurulu Başkan Yardım­cısı Ömer Çetmen, 1.6 milyar TL’lik yatırımın 1.4 milyar TL’sini ödediklerini kaydet­ti. 350 milyon TL kredi kul­landıklarını da açıklayan Çetmen, “İzmir Kemalpaşa Bağyurdu fabrikamızı 165 bin metrekarelik açık alan üzerinde, Türkiye’de mobil­ya alanında en büyük entegre üretim fabrikası olarak faa­liyete geçireceğiz. Yeni tesi­simizle toplam 140 bin met­rekarelik üretim alanına sa­hip olacağız. Üretimde hem yüksek verimlilik hem de ka­lite artışı hedefliyoruz.

Üre­tim kapasitemizi ve istih­damımızı 2.5 katına çıkara­cağız. Yılsonunda mobilya alanındaki ürün portföyü­müzü yüzde 80, yatak port­föyümüzü ise yüzde 90 ora­nında yenileyeceğiz. Marka­mızın net kârını ve cirosunu ise 3 katına çıkarmayı hedef­liyoruz. Çalışanlarımızla bir­likte büyürken birlikte üre­tip birlikte kazanacağız” di­ye konuştu. Yeni tesiste yıl sonuna kadar 10 megawatlık GES kuracaklarını da akta­ran Çetmen, atık malzemele­ri ısınma, yağmur suyunu da gri su olarak kullanacakları­nı belirtti.

Yeni yatırımla ihracat he­defini de büyüttüklerini ifa­de eden Çetmen, 3 yıl içinde 50 milyon dolar ihracat pro­jeksiyonu çizdiklerini aktar­dı. Geçen yıl Turquality kap­samına alındıklarını hatırla­tan Çetmen, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa başta ol­mak üzere birçok Avrupa ül­kesiyle Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika ülkeleri dahil ol­mak üzere 33 ülkeye ihracat gerçekleştiren Konfor’un, Konfor Mobilya ve Konfor Yatak markalarıyla, 2023’te de ihracat odaklı stratejisiyle uluslararası arenada rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Avrupa'da heyecan bitti, gözümüz Afrika ve Pasifik'te

Avrupa’da resesyon nede­niyle heyecanın azaldığını di­le getiren Çetmen, yeni rotala­rını Afrika ve Pasifik ülkeleri olarak açıkladı. Çetmen, “Öz­bekistan, Tacikistan, Gana, Güney Afrika, Fildişi Sahilleri, Kazakistan, Sudan, Hindistan gibi potansiyel içeren pazarlar radarımızda yer alıyor. Türk cumhuriyetleri ve Afrika’da 50’ye yakın mağaza açacağız. Güney Afrika’da 30 mağazalık bir zincir düşünüyoruz” dedi.

“Mobilyada mod’u değiştiriyoruz”

Yeni uygulaması Konfor Mood’u hayata geçiren Konfor, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sağlamayı hedefliyor. Konfor Mood’u tüm Konfor mağazalarında konumlandırdıklarını belirten Konfor AŞ Marka ve Pazarlama Direktörü Özkan Özkul, “Kullanıcılarımızın tamamen kendi koltuğunu ve konforunu oluşturabileceği Konfor Mood ile kişiselleştirilmiş satın alma deneyimini hayata geçiriyoruz” dedi. Bu konseptin kısa vadede satış içindeki payını yüzde 5 olarak hedeflediklerini aktaran Özkul, orta ve uzun vadeli hedefi ise yüzde 25- 30 olarak açıkladı.

“Geçen yıl maliyetler yüzde 115 arttı”

Geçen yıl üretim maliyetlerinin yüzde 115 arttığını söyleyen Ömer Çetmen, “Özellikle metal cevheri ve sünger hammaddesinin artması, ayrıca döviz kuru maliyetlerimizi yükseltti. Bunu fiyatlarımız yüzde 80 gibi yansıttık. Malzeme artışını fiyatlara yansıtmadık. Bu yılın ilk 4 ayında yüzde 6 gibi daha makul bir artış var” dedi.