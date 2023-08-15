Mobilyada yeni ‘kiralama modeli’

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “İlklerin temsilcisi olarak, mobilya kiralama projemiz ilk etapta test amaçlı Ankara'da faaliyete geçiyor. Daha sonra 200'ün üzerinde Kelebek Mobilya mağazasında uygulanacak olan hizmetimizi, inovatif bakış açımızla daha geniş bir kitleye ulaştırmay hedefliyoruz. Öte yandan Kelebek Mobilya olarak, döngüsel ekonomiye sağlayacağımız katkıyla gurur duyuyoruz” dedi.