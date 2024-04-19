Module-T Prefabrik: Şimdi Türkiye pazarında büyüme vakti

Pandemiden bu yana küresel çapta süregelen ekonomik ve politik gelişmeler, iş dünyasını etkilemeye devam ederken şirketlerin olası risklere karşı direnç kazanması zorunlu hale geliyor. Özellikle endüstriyel üretim yapan şirketlerin saha yerleşkelerindeki konaklama, barınma, ofis gibi ihtiyaçlarının çevik yapılarla karşılanmasını gerekiyor. Bu doğrultuda, kamu altyapı projelerinden madencilik sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş prefabrik yapı ve prefabrik konteyner çözümleri sunan Module-T Prefabrik, 15 yıldır faaliyet gösterdiği yerel pazarda büyüme ivmesini hızlandırdığını duyurdu.

“Yolumuza, en üst düzeyde hizmet sunma hedefiyle devam ediyoruz”

Module-T Prefabrik Genel Satış Direktörü Yiğit Özdemir, şu açıklamada bulundu: “Müşterilerilerimizin mimari ve kalite gereksinimlerini karşılayarak özel projeler tasarlayıp üretiyoruz. Yıllık 9.600 modüler konteynere eşdeğer üretim kapasitesine sahip Module-T olarak, kapsamlı ve güvenilir modüler çözümler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de hazır yapı sektöründe 2026’da istihdamın, ihracatın, teknoloji kullanımının, dolayısıyla sosyal sorumluluk bilincinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’deki faaliyetlerimizi artırarak, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.”

“Üretimimizin %80’ini konteyner ve prefabrik yapıları kapsıyor”

Çağın yaşam kültürüne uygun, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için prefabrik yapı çözümleri sunduklarını belirten Yiğit Özdemir, “Açık ve kapalı alanlara yönelik yeni yerleşim yapıları üretiyoruz. Üretimimizin %80’ini konteyner ve prefabrik yapıları kapsıyor. Ofis, tuvalet, duş, barınma amaçlı kullanıma uygun yapılar tasarlıyoruz. Büyük alanlarda yan yana veya üst üste olacak şekilde konaklama alanları kuruyoruz. Kullandığımız çelik aksam malzemeler, sandviç paneller uluslararası standartlara göre sertifikalandırıldı. Ayrıca boya, zemin kaplaması, doğrama kapı, pvc ahşap gibi kullandığımız diğer yan ürünlerin de kalitesini garanti ediyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin saha yerleşkelerinde ihtiyaçları olan tüm unsurları eksiksiz karşılıyoruz.”

“Ürünlerimizi 120’yi aşkın ülkeye ihraç ediyoruz”

İnşaat projeleri ve endüstriyel ihtiyaçlar için geniş bir ürün yelpazelerinin bulunduğunu belirten Module-T Prefabrik Genel Satış Direktörü Yiğit Özdemir, “Standart konteynerlerden ofis konteynerlerine, şantiye konteynerlerinden kaplamalı konteynerlere kadar çeşitli seçeneklerimiz var. Ürünlerimizi yerel standartlara uygun şekilde üretiyoruz. Böylece hem kaliteyi hem de rekabetçi fiyat avantajlarını bir arada sunabiliyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Module T Prefabrik olarak, uluslararası referanslarımızla 15 yılı aşkın süredir ürünlerimizi 120’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Basit ama etkili yaklaşımımız, dünya çapındaki müşterilerimizin alan ihtiyaçlarını karşılamamıza olanak tanıyor. Her projenin özel gereksinimlerine uyarlanmış, kişiselleştirilmiş modüler çözümler sunma becerilerimizle öne çıkıyoruz. Şimdi, deneyim ve potansiyelimizi Türkiye pazarındaki ivmemizi artırmak için kullanma zamanı. Faaliyetlerimizi büyütmek için süratle çalışmaya devam edeceğiz.”