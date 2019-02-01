Mondi, 2019 yılında 100 adet française bayilik verecek

01 Şubat 2019

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ- Mondi, 2018 yılı performansı ile 2019 yılı hedef ve stratejilerini değerlendirdi. Mondi için 2019'un yeniden yapılanma yılı olduğunu kaydeden Boydak Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, “Asıl şimdi başlıyoruz mottosu ile 2019 yılında Mondi'yi hedefe odaklı güçlü bir büyüme ile yukarı taşıyacağız” dedi.

Mondi, 2023 yılına kadar Türkiye genelinde 500 kişilik bir bayi ağına ulaşmayı hedefliyor. Yeni müteşebbis ve mevcut bayiler ile hedefe ulaşacaklarını aktaran Mondi Genel Müdürü Bilal Uyanık, “2019 yılında yurtiçinde 100 adet franchise bayilik vermeyi planlıyoruz” dedi.

Üç gün süren bayilerle buluşma toplantısında, 2019 ürün kreasyonları da gösterildi. Yeni ürünlerin mobilyada trend yaratacak niteliklerde olduğunu söyleyen Uyanık, “Ürünlerimiz bayilerimiz tarafından da çok beğenildi. Modern tasarımlı, şık, fonksiyonel ürünlerimiz ve renklerimiz ile mobilyada trend yaratacağız” ifadelerini kullandı.