Morgan Stanley beklentileri aştı

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, dördüncü çeyrekte satın alım anlaşmalarındaki yavaşlamaya rağmen yatırım bankacılığı işlemlerinin piyasadaki oynaklıktan destek bulmasıyla analistlerin beklentisinin üzerinde kâr etti.

Bankanın amortisman sonrası hisse başına kârı 1.31 dolar olurken, Refinitiv verilerine göre analistler bankanın 1.19 dolar kâr edeceğini tahmin ediyorlardı.

Morgan Stanley'in adi hisse senetleri sahiplerine olan vergi ve rüçhanlı temettü ödemesi sonrası kârı 2022'nin son çeyreğinde 2.11 milyar dolar, yani hisse başına 1.26 dolar olarak açıklandı.