MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu: Yolculuk yapanların yüzde 85’i tekrar binmek istiyor

Günay DEMİRBAĞ

Farklı tatil alternatifleri sunan gemi seyahatlerine ilgi her geçen gün fazlalaşıyor. 2023 yılında yolcu hacminin 31,7 milyona ulaşması, kruvaziyer tatillerine olan talebin giderek arttığını gösteriyor. MSC Cruises, hem ulaşılabilir fiyatlarla sunduğu tatil seçenekleri hem de lüks segmentteki yenilikçi yaklaşımlarıyla, Türkiye’deki hedefi, önümüzdeki üç yıl içinde 25 bin Türk yolcuyu gemilerinde ağırlamak. MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu’na kruvaziyer yolculuğunun ayrıntılarını ve Türkiye’deki çalışmalarını sorduk.

Sorularıma Türkiye’den başlamak istiyorum, MSC Cruises Türkiye olarak hedeflerinizden bahseder misiniz?

MSC Cruises Türkiye ofisi olarak kruvaziyer seyahati hakkında üç tane mesajımız var; sunduğumuz hizmetin ulaşılabilir, erişilebilir bir keşif yolculuğu olduğunun altını çizmek istiyoruz. Öncelikle bu seyahatin çok pahalı olduğuna dair yanlış bir algı var. Ülkemizde uygun bir tatil seçeneği olduğu maalesef tam olarak fark edilmiyor. Ulaşılabilir bir tatil seçeneği olduğunu göstermek için promosyonlu haftalık her şey dahil 399 Euro’dan başlayan fiyatlar sunuyoruz. İstenilen ölçüde Türk yolcusunu çekebilmek için ilgili yatırımlarımızı, pazarlama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz üç sene içerisinde 25 bin Türk yolcuyu Türkiye’den kalkan gemilerde misafir etmek. Ultra lüks segmentte hizmet veren Explora I’in rotasına İstanbul’u dahil etmesi de markanın Türkiye’ye olan yatırımlarına inancını ortaya koyuyor.

İstanbul’u, kruvaziyer turizmindeki yeri nedir?

Geçtiğimiz sene 1.542.000 yolcu İstanbul’da iniş yaptı. Bunların bir kısmı Türk, bir kısmı yabancı. Yolcuların bir kısmı transit gezerken bir kısmı da İstanbul’da gemiden ayrılıyor. Kruvaziyer seyahatlerinde denizcilik kuralları gereği her limanda çıkış yapılamıyor. Şu an İstanbul’u programlarına ekleyen farklı markalar da var ama MSC Grubu Gemi Seyahatleri Bölümü altında bulunan çağdaş markamız MSC Cruises ve lüks markamız Explora Journeys olarak İstanbul’dan biniş yapma imkanı sağlayabildiğimiz için ayrıcalıklı olduğumuzu söyleyebilirim.

MSC Cruises Türkiye olarak bu sene hangi gemilerle hizmet veriyorsunuz?

MSC Cruises Türkiye ofisi olarak bu sene iki ayrı marka ve dört ayrı gemimiz için satış ve pazarlama faaliyetleri üzerine çalışıyoruz. MSC Cruises altında MSC Splendida,MSC Divina ve MSC Sinfonia ile lüks yaşam tarzı seyahat markamız Explora Journeys’in ilk gemisi olan Explora I’i Türk karasularında ağırlıyoruz. MSC Splendida İstanbul’dan başladığı programıyla dokuz gecelik bir rota ile Yunanistan ve İtalya limanlarının yanı sıra Kuşadası’na uğradıktan sonra İstanbul’a geri dönüyor. MSC Divina ise her pazartesi İzmir’den kalkıp yine İtalya ve Yunanistan limanlarına uğrayıp İzmir’e geri dönüyor. Yaz sezonuna ait gemilerimiz 13 Kasım itibariyle son uğraklarını yapacaklar. MSC Sinfonia ise uzun zaman sonra ilk kez kış sezonunda hem İstanbul hem de İzmir’den biniş imkanı sunacağımız bir diğer gemimiz. 19 Kasım – 23 Nisan arasında her hafta gerçekleşecek programda İtalya’nın Bari, Yunanistan’ın ise Korfu ve Pire/Atina limanları yer alıyor. Lüks markamız Explora Journeys’in ilk gemisi olan Explora I ise kış mevsimini Karayipler’de geçirdikten sonra yaz sezonu için Doğu Akdeniz seyahatlerine başladı. Explora I diğer gemilerimizden farklı olarak alışılmışın dışında güzergahlar, birleştirilebilir programlar ve özgün deneyimler sunuyor. Türkiye’de İstanbul dışında Bodrum, Kuşadası, Marmaris ve Bozcaada gibi farklı ve daha niş beş limana uğruyor.

“Tüm gemilerin farklı özellikleri var”

MSC Cruises olarak şu anda dünyada farklı rotalarda 22 tane gemimiz ile hizmet sunuyoruz. Tüm gemilerimiz farklı ayrıştırıcı özelliklere sahip. Bunlar yaz sezonu ve kış sezonuna göre konumlandırılıyorlar. Ve bunlar sınıflara göre de kendi içlerinde ayrılıyorlar esasında. Örnek vermek gerekirse, Fantasia sınıfı gemilerimiz daha klasik sınıf diye adlandırılıyor. Başka bir örnek olarak verebileceğim Seaside sınıfı ise, güneşi takip eden gemiler olarak adlandırılıyor. Çünkü güneşten daha fazla faydalanmayı sağlayan açık alanları daha geniş olduğundan, daha çok güneşli güzergahlarda konumlandırdığımız gemiler oluyor. Diğer bir sınıfımız Meraviglia ise her türlü hava şartına uygun olarak iç mekanlarının zenginliğiyle tasarlanmış durumda.

World sınıfı gemilerimiz ise gerek tasarım gerekse sürdürülebilirlikle ilgili son teknoloji ve gelişmeleri barındırmasıyla filomuzun en büyük gemilerinden oluşuyor. Dünyanın ilk sıvılaştırılmış doğalgaz ile çalışan gemileri olarak sektöre kazandırdığımız yatırımlarımızdan. 2022 Kasım ayında suya inen MSC World Europa gemimizin ardından 2025 Mart ayında MSC World America suya inecek.

Explora Journeys, ultra lüks segmentte hizmet veriyor

Explora Jouneys’i ise ultra lüks segment olarak adlandırıyoruz. Geleneksel bir yolcu gemisinden çok, süper yat olarak tasarlanan Explora I, modern, kozmopolit, canlı ama samimi bir butik otel olarak lüks segmentte hizmet veriyor. Her beş misafir başına dört personelin düştüğü Explora I daha önce de belirttiğim gibi farklı programlar gerçekleştirdiği için uzun süreli seyahat edilebilir bir gemi özelliğini de sunuyor. Explora I’de iç kabin yok, tüm suitler deniz manzaralı. En küçüğü 35 metrekareden başlayan ve 280 metrekareye kadar genişleyen 461 suitin hepsinin özel terasları var. Sessiz lüks olarak tanımladığımız bir konfora sahip bu gemiler.

Cartier’in deniz üzerindeki ilk mağazası

Explora I’nın lüks caddesinde Rolex, Cartier, Piaget ve Panerai’nin kendi mağazaları var. Geminin farklı alanlarında kullanılmak üzere Dyson, TechnoGym, Illy, Swarowski gibi markalarla işbirliklerimiz bulunuyor. Cartier’in ilk denizler üzerinde mağazaları Explora I’de yer alıyor. Ayrıca MSC Cruises gemilerimizde Chicco, Lego, Venchi, Master Chef, TechnoGym gibi marka işbirliklerimiz bulunuyor. MSC World Europa gemimizde ise Time Valley diye bir saat zinciriyle anlaşmamız mevcut. Bu sene Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna tersaneden çıkan en büyük kargo gemimize de MSC Türkiye ismi verildi. Burada en önemli etken MSC’nin Türkiye’ye inancı, yaptığı yatırım ve verdiği değerin göstergesi olması. Hem kruvaziyer, hem de kargo tarafı olarak marka değeri anlamında Türkiye’de çok büyüğüz. Gemi Şangay’dan tersaneden çıktı ve özellikle 29 Ekim’de Tekirdağ Asyaport Limanı’na geldi. Firma sahipleri Diego Aponte ve Ela Aponte’nin de katılımı ile çok güzel bir tören düzenlendi. Türkiye gemimiz şu an Uzak Doğu’yla Avrupa arasındaki rotada görev yapıyor.

CLIA’nın 2023 raporu, kruvaziyer sektörü hakkındaki verileri MSC Cruises’ın geleceği için ne anlama geliyor?

Cruise Lines International Association (CLIA)’un 2023’de yayınladığı durum raporuna göre 2023 yolcu hacminin, 2019’u %7 oranında aşarak 31,7 milyona ulaştığını belirtiyor. Rapor ayrıca, %82’lik orana dikkat çekerek, kruvaziyer tatillerine olan talebin her geçen gün arttığını gösteriyor. Tahmini kruvaziyer hatlarının dünyada 2050’ye kadar net sıfır emisyonla somut ilerleme kaydetmesiyle 2024’ten 2028’e kadar %10’luk bir artış göstereceğinin altı çiziliyor. Kruvaziyer yolculuğu yapanların %85’i tekrar bu deneyimi yaşamak istiyorlar. Bu çok yüksek bir oran. Bu tarz bir yolculuğu ilk kez deneyecek olanlar, genellikle daha kısa turları tercih ediyorlar. Genele baktığımızda en çok tercih edilenler ise 7 günlük rotaların olduğu turlar. Her gün farklı bir şehirde olmanın verdiği his çok farklı. Kruvaziyer seyahati her şey dahil sistemle yeni kültürleri de keşfetme imkanı sunuyor.

'Çevreye saygı, gürültünün azaltılması, deniz canlılarının korunması önceliğimiz'

MSC Cruises olarak sürdürülebilirlik çalışmaları, yaptığımız her işin merkezinde yer alıyor. Filomuzda kullanılan suların %70’i denizden arıtılıp kullanılıyor ve tekrar atık olarak denize bırakılmadan arıtılıyor. Kullanılan kostümler bile daha az deterjan ve kimyasal kullanılması için özel tasarlanıyor. Gemilerimizde mevcut şartlardaki en temiz yakıt olan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıt kullanılıyor. 2050’ye kadar sıfır emisyonla ilgili belli bir plan çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Çevreye saygı, gürültünün azaltılması, deniz canlılarının korunması öncelikli hedeflerimiz. Yine Türkiye’den kalkan gemilerde eskiden basılı olarak paylaştığımız günlük programları artık tamamen dijital olarak sunuyoruz.

Bu arada MSC’nin bir tane de adası var. MSC, tamamen endüstriyel atıklardan oluşan bir adayı Bahamalar hükümetinden 50 seneliğine kiralıyor ve tamamen rehabilite ediyor. Ada, hayata bütün canlı türleriyle birlikte yeniden kazandırılıyor. Hatta National Geographic’te Building Paradise Island adında rehabilite süreçlerinin tamamını içeren belgeselini de izleyebilirsiniz. Kuzey Amerika programlarını gerçekleştiren bütün gemilerimiz mutlaka adamıza uğruyorlar. Dalış için de güzel bir mercan adası olduğunu söylemeliyim.

'Her gün MSC'de çalışmaktan gurur duydum'

Dünya okurları için kendinizden kısaca bahseder misiniz?

Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında MSC Shipping’de işe başladım. O zaman bizim çalıştığımız şirkette bir sürü hattın temsilcilikleri vardı ve MSC’de İtalyan şirketi olarak bu yapının bir parçasıydı. İlk olarak ithalat departmanı lojistik kısmında işe başladım. Müşteri temsilcisi olarak girdiğim MSC’de sırasıyla satış ve sonra ithalat müdürü oldum. Ardından kısa bir süre ticaret müdürlüğü yaptım. Hatta ticaret ile ithalat ihracata birlikte baktığım bir dönem de oldu.

Sonra MSC’de on sene kadar bölge müdürlüğünü sürdürdüm. Haziran 2023 tarihinde MSC Cruises’a dair bir teklif geldi. Bugüne kadar konteyner ve yük tarafı ile ilgilenmişken bundan sonra MSC ailesinin diğer bir parçası olan yolcu tarafı ile ilgilenmek çok cazip geldi. Eylül 2023 itibariyle de MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü olarak görev yapmaya başladım. Bu çatı altında 28 yılını dolduran birisi olarak her gün MSC’de çalışmaktan gurur duyduğumu söyleyebilirim.

'Gemilerimizin açılışlarını Sophia Loren yapıyor'

MSC Cruises tarafında bir gelenek olarak tüm gemilerimizin açılışlarını Sophia Loren yapıyor. Hatta İzmir çıkışlı gemimiz olan MSC Divina ismi tamamen Sophia Loren’den esinlenerek verilmiş bir isim. Gemimizin içerisinde ondan ilham alınarak tasarlanmış bir de Sophia Loren suiti var.