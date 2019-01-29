Mudanya, Prysmian'ın eğitim üssü oldu

29 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group, gelecek vaat eden yöneticilerini eğitim almaları için Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo’nun Bursa’nın Mudanya ilçesinde yer alan fabrikasına gönderiyor. Üretim Akademisi’nde, 2018 yılı sonuna kadar 32 farklı ülkeden 402 gelecek vaat eden yönetici adayı eğitim aldı.

Türk Prysmian Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kongur, Prysmian Group’un farklı operasyonlarından gelen mühendislerin eğitilmesi amacıyla, Mudanya’da kurulan Üretim Akademisi’nin tercih edilmesinin, Türk Prysmian’a duyulan güvenin en büyük göstergesi olduğunu vurguladı. Kongur, “Türk Prysmian olarak Mudanya’daki fabrikamızda hayata geçirdiğimiz Üretim Akademimiz, üretim eğitimi için mükemmellik ve uzmanlık merkezi olarak öne çıkıyor. Prysmian Group’un ekibimize ve çalışmalarımıza duyduğu güvenle eğitimlerimizi son hızıyla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde de geleceğin üretim müdürlerini ve fabrika direktörlerini yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Türk Prysmian İnsan Kaynakları Direktörü Aysun Kalmık ise “Akademimizde Grubun ve Türk Prysmian’ın yaklaşık 60 küresel ve yerel uzmanı tarafından 185 eğitim günü gerçekleştirildi; 31.500 eğitim saati boyunca, 32 farklı ülkeden 402 katılımcıya, 20 farklı eğitim verildi. Türk Prysmian olarak eğitimlerimize hız kesmeden devam etmeyi planlıyoruz. Yeni dönem hedeflerimiz arasında, yılda ortalama 200 kişiye daha eğitim vermek bulunuyor” diye konuştu.

Üretim Akademisi’ndeki eğitimler çalışanların deneyim seviyelerine göre gruplandırılıyor. Bu kapsamda, 1–3 yıl arası kablo deneyimine sahip mühendisler için “Üretimin Esasları” eğitim programı, 3-8 yıl arası deneyime sahip orta kademe yönetim kadrosu için “İleri Üretim” eğitim programı, 8 yıldan fazla tecrübeye sahip orta kademe yönetim kadrosu için ise “Üretimde Mükemmellik” eğitim programı düzenleniyor. Prysmian Kablo, bu eğitim programları kapsamındaki yaklaşımları ile Prysmian Group içerisinde öne çıkarken, kablo sektörüne de yatırım yapmayı sürdürüyor.