Mükellef’te yeni dönem

Girişimcilik dünyasının öne çıkan oyuncularından Workhy & Mükellef’te bayrak değişikliği yaşandı. Kenan Açıkelli, 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Workhy & Mükellef’in yeni CEO’su oldu. Kurulduğu 2019 yılından bu yana şirketin CEO’luk görevini yürüten Okan Şafak ise büyümeden sorumlu olarak şirketin üst yönetiminde görev almaya devam edecek.

“Global gelirlerimizi artırmayı, pazardaki ürün ve servislerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Workhy & Mükellef’in Kurucu Ortağı ve yeni CEO’su Kenan Açıkelli, şöyle konuştu: “Hızlı değişen dünyamızda bu rolün çok büyük sorumluluğunun olduğunu ve ekip olarak çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Bu sorumluluk duygusu, Türkiye’den çıkan hikayemizi global pazarlara güçlü bir şekilde yayacaktır. Hedeflerimize koştuğumuz yolda en büyük gücümüz ise kadromuzdaki Türk yazılımcılar ile ülkemizde geliştirmeye devam ettiğimiz teknolojimize, bugün farklı ülkelerden binlerce kişi ve kuruluşun dokunuyor olmasının yarattığı heyecandır. 2023 yılında Amerika ve İngiltere pazarlarına ‘güçlü ürün’ yaklaşımıyla odaklanarak global gelirlerimizi artırmayı, bu pazardaki ürün ve servislerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Global pazarda müşterilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu ve regülasyon kaygılarını giderecek yeni teknolojik servislerimizi de hızlı bir şekilde açacağız. ‘Workhy’ bulunduğu pazarlarda etkili bir global markaya dönüşürken, Türkiye pazarında da büyümemizi hız kesmeden Mükellef markamız ile devam ettireceğiz. Mükellef markası ile Türkiye’de sunacağımız yeni ürün ve servislerle KOBİ’lerle olan ilişkilerimizi geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”

Kenan Açıkelli kimdir?

1983 yılında doğan Kenan Açıkelli, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Profesyonel iş hayatına Doğan Holding’te başlayan Açıkelli, grubun önemli şirketlerinde finans ve muhasebe departmanlarında farklı pozisyonlarda görev aldı. Grup şirketlerinde gösterdiği başarıyla Doğan Holding’in merkez ofisinde finansal danışmanlık ve finansal uygulamalar yöneticiliği görevlerini üstlendi. Doğan Holding’de görev yaptığı dönem boyunca birçok önemli şirketin finansal projelerinin başarıyla tamamlanmasını sağladı. Değişime ve yeni girişimlere açık olan Açıkelli, 10 yıla yakın sürdürdüğü kurumsal iş hayatından sonra 2015 yılında çözüm müdürü olarak başladığı ve 6 yılı bulan başarılı Foriba serüveniyle startup dünyasına giriş yaptı. Bu süre zarfında Foriba’da iş geliştirme, satış ve pazarlama departmanlarında yönetici pozisyonlarında şirketin büyüme süreçlerinden sorumlu oldu. Ardından Foriba’da satıştan sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonunda iki büyük şirket satın alması sürecinde yer aldı ve bu şirketlerin başarılı bir entegrasyon süreci geçirmesine, şirketin gelirleriyle beraber hızlı büyümesine katkı sundu. 2019 yılında şirketin Sovos’a satılma sürecinde üst düzey yönetici olarak yer alan Kenan Açıkelli satış sonrası Sovos’daki görevine satıştan sorumlu üst düzey ülke yöneticisi olarak 18 ay boyunca devam etti. Kenan Açıkelli evli ve 2 çocuk babasıdır.