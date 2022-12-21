Multinet Up’a yeni CFO

Yaklaşık 10 yıldan beri finans alanında çeşitli şirketlerin üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yapan Yağcı, 1 Aralık 2022 itibarıyla Multinet Up Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Aydın Yağcı kimdir?

2005 yılında Strateji Menkul Değerler şirketinde analist göreviyle kariyerine ilk adımını atan Yağcı, buradaki görevini 2007’ye kadar sürdürdükten sonra 2009 yılına kadar ABD’de vadeli işlemler ve türev arçları piyasasında faaliyet gösteren Tiger Financial Grup şirketinde analist olarak çalıştı. 2009’da katıldığı Ernst & Young’ta Kıdemli Denetçi görevini 2013’e kadar devam ettiren Yağcı, Anadolu Efes’te Bütçe ve Raporlamadan Sorumlu Süpervisör olarak görev aldı.

2014’te çok uluslu aydınlatma firması olan Signify’da sırasıyla İç Kontrol Müdürü, Finansal Kontrol Kıdemli Müdürü ve 2017’de ise CFO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Yağcı, 2020 yılından itibaren görevine Türkiye ve Kuzey Afrika’dan sorumlu CFO olarak devam etti. 1 yıl süreyle geçici olarak OEM Satış Direktörü görevinde çalışan Yağcı, 2022 Şubat ayı itibarıyla katıldığı Schneider Electric’te Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi CFO’su olarak görev yaptı.

2007 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde lisans programını, 2009 yılında Southern States Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans programını tamamlamıştır.