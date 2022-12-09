Multinet Up’ta üst düzey 2 atama

Multinet Up’ta Müşteri Deneyimi ve Yönetişimi Direktörü olarak görev yapan Gül Bilgin Mokan, 1 Aralık itibarıyla Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atandı. Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve Multinet Up’ın sunduğu dijital çözümlerin gelişmesi kapsamındaki çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde 15 ödüllü projeye imza atan Mokan, şirketin yenilikçi müşteri deneyimi stratejilerine ve bu stratejiler kapsamındaki çalışmalara liderlik edecek.

Gül Bilgin Mokan kimdir?

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Cavendish College’ta İşletme Yönetimi bölümlerinde eğitim alan Gül Bilgin Mokan, kariyerine 2007 yılında BITES Savunma ve Havacılık'ta Kalite Uzmanı olarak başlamış ve 2009 yılında otomotiv sektöründe bulunan Teklas’ta Kalite Güvence Grup Yöneticiliği pozisyonunda devam etmiştir. 2014 yılında İç Denetim, Risk ve Uyum Müdür Yardımcısı olarak Multinet Up’ta göreve başlayan Mokan, 2017 yılında Müşteri Deneyimi ve Yönetişimi Direktörü olarak süreç yönetimi ve müşteri deneyimi faaliyetlerinin sorumluluğunu almıştır.

Kader Şen kimdir?

2019’tan itibaren Multinet Up İnsan ve Kültür Müdürü olarak görev yapan Kader Şen ise 1 Aralık itibarıyla Multinet Up İnsan ve Kültür Direktörü görevine atandı. Multinet Up’taki organizasyonel gelişim alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Şen, yeni rolünde çalışan deneyimi ve mutluluğu, İnsan Kaynakları’nın dijital dönüşümü ve çevik kültür konularına liderlik edecek.

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi çift anadal programıyla Ekonomi ve İşletme bölümlerinde tamamlayan Kader Şen, Polonya Wroclavski Üniversitesi'nde Yönetimsel Ekonomi eğitimi aldı. Çalışma hayatına 2010’da İnsan Kaynakları alanında Aras Kargo’da başlayan Şen, 2013 yılında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak Multinet Up’ta çalışmaya başladı. 2019 yılında İnsan ve Kültür Müdürü olarak Multinet Up ve iştiraklerinin insan kaynakları süreçlerini yöneten Şen, 2022 Aralık itibarıyla İnsan ve Kültür Direktörü olarak görev yapmaya devam edecek.