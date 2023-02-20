MÜSİAD, üyeleri ve gönüllüleri ile afet bölgesinde yaraları sarıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen şiddetli depremler sonrası afet bölgesindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı üyeleri, 10 ile yayılan gönüllü ekipleri ve oluşturduğu lojistik destek ağı ile afet bölgesinde büyük bir sorumluluk üstlenen MÜSİAD, çalışmalarını AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüyor.

Gönüllü sağlıkçılar depremden etkilenen vatandaşların acil sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlıyor

MÜSİAD, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yurt içi ve yurt dışından gelen gönüllü sağlıkçılarımız AFAD koordinasyonunda Hatay'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza acil sağlık hizmetleri kapsamında hizmet vermeyi sürdürüyor" denildi.

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu yönlendirmeleri ile yurt içi ve yurt dışından gelen gönüllü doktor ve sağlıkçıların AFAD koordinasyonunda belirlenen bölgelerde sağlık hizmetlerine destek sağladığı bildirildi.

Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Bununla birlikte MÜSİAD'dan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'daki yardım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada MÜSİAD üyelerinin destekleri ile Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte depremden etkilenen vatandaşların misafir edildiği, Hatay'daki Serinyol Lojistik Merkezi çalışmalarının devam ettiği, Gaziantep'te yıkımın yoğun yaşandığı Nurdağı ve İslahiye ilçelerine yönelik yardımların sürdüğü ve Adıyaman'da depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

MÜSİAD Konteyner Kent ve MÜSİAD Aşevi çalışmaları sürüyor

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada ayrıca Kahramanmaraş Elbistan'da inşası devam eden MÜSİAD Konteyner Kent projesinin, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda 8000 kapasiteli 2000 konteyner eve çıkarıldığı belirtildi.

Proje kapsamında, altyapı sistemi bulunan, sosyal ve idari yapıların da planlandığı bir çalışma yürütülüyor.

Kahramanmaraş Milli İrade Parkında kurulan MÜSİAD Aşevi ise bölgede depremden etkilenen vatandaşlara üç öğün yemek servisini sürdürüyor.

MÜSİAD, Kahramanmaraş'taki aşevinin yanında afet bölgesinde kurduğu aşevi ve seyyar mutfaklar ile yemek dağıtımlarına devam ediyor.

