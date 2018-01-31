Müşteri memnuniyetinde ‘Tepe’ yaptı

31 Ocak 2018

Bilkent Holding şirketlerinden Tepe Güvenlik, müşteri memnuniyetinde önemli bir mesafe kat etti. Şirketin paylaştığı sikayetvar.com verilerine göre, elektronik güvenlik sektöründe müşterilerin memnuniyet düzeyi en yüksek marka yüzde 80.5 ile Tepe Güvenlik oldu. Müşteri memnuniyeti ve marka itibarının kendileri için öncelikli olduğuna dikkat çeken Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, farklı kaynaklardan gelen tüm şikayetlerin çözümü ile ilgili ayrı bir birimleri bulunduğunu ifade etti.

Bu yılın başında pazarlama sektörü dergisi Marketing Türkiye’nin Akademetre tarafından yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasına değinen Özgür Gök, “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri içerisinde “Güvenlik Sistemleri Sektörü Yılın En Başarılı Markaları” kategorisinde marka algısını en çok yükselten yılın en itibarlı markası olmasında şirketimize özel şikayet yönetim iş modelimizin de çok katkısı olduğunu düşünüyoruz. ”ONEAWARDS” ödülünden sonra sikayetvar.com sitesinde de şikayeti en iyi yöneten firmaların başında gelmemiz şu an bulunduğumuz yerin tesadüf olmadığını göstermektedir” diye konuştu.