“Müşteri sadakati, şirketleri globalde ön plana çıkarıyor"

Trendyol, listede yer alan tek Türk şirketi oldu. Rapora göre, 2024 yılında hızlı moda sektörü, üçüncü nesil şirketlerin öncülüğünde önemli değişikliklere tanık olacak; hız ve uygun maliyet odaklı stratejilerle öne çıkan ve müşteri sadakatini önceliklendiren şirketler, global moda endüstrisinde oyunun kurallarını değiştirecek.

“State of Fashion 2024” raporuna göre üçüncü nesil moda markaları, son trendlere uygun tasarımları, kaliteleri ve uygun fiyatlarıyla batı pazarlarındaki tüketicilerin ilgisini çekiyor. Analize göre; ABD’deki müşterilerin yüzde 40’ı, İngiltere’de ise yüzde 26’sı son 12 ayda alışveriş tercihlerini, üçüncü nesil moda markalarından yana kullandı. Trendyol Group CEO’su Erdem İnan: “Trendyol markalı ürünler Türkiye’nin dört bir yanındaki 400’ten fazla yerli üreticimiz tarafından üretiliyor.

Türkiye’nin hem kaliteli üretim yapan markaları hem de hammadde ihtiyacını karşılayacak çok iyi tedarikçileri var. Türkiye çevresindeki geniş coğrafyaya da lojistik anlamda çok entegre ve verimli bir şekilde büyük pazarlara ulaşabiliyor. “State of Fashion” raporunun da ortaya koyduğu gibi; müşteri sadakatini ana hedef olarakbelirleyen şirketler global olarak sektörde ön plana çıkıyor. Trendyol olarak müşteriyi odağa alan iş yapış biçimimizi girdiğimiz tüm pazarlarda uyguluyoruz” dedi.

“Almanya’da 1 numaralı pazaryeri seçildik”

Geçtiğimiz yıl Almanya’da ilk yurt dışı ofis açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan İnan, “Bugün 1.5 milyonun üzerinde müşteri Almanya’da Trendyol aracılığıyla 200’den fazla Türk markasından alışveriş yapıyor. Platformumuz aracılığıyla 350 binden fazla ürüne ulaşabiliyorlar. Yakın zamanda da Almanya Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından Avrupa’nın bir numaralı moda pazaryeri seçildik. Son 12 ay içerisinde, Trendyol uygulaması Almanya’da en çok indirilen uygulamalar arasına girdi” diye konuştu.

“3 milyon aktif müşteriye ulaştık”

İnan, Almanya’dan sonra Azerbaycan ve Körfez ülkelerine açıldıklarını kaydederek, “Bu ülkelerde, faaliyete başladığımız Ağustos ayından bu yana 9 milyon adedi aşkın ‘Made in Türkiye’ etiketli ürün satıldı. Bu yılın sonunda 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz. Bu yıl itibariyle 3 milyon uluslararası aktif müşteri sayısına ulaşmış durumdayız. 2024 yılında dünya genelinde; 170 milyon ürünü 12 milyon aktif müşterimize, 38 milyon sipariş aracılığıyla ulaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.