Müşterilerinin veri ortamını basitleştirmeyi hedefleyen SAP, SAP® Datasphere’i kullanıma sunuyor

SAP, şirketlerin kritik veriye erişimini sağlayan, içgörü elde etmeyi kolaylaştıran ve daha iyi iş kararları almayı mümkün kılan yenilik ve iş ortaklıklarını duyurdu. SAP’nin duyurduğu veri yönetimi portföyündeki yeni nesil çözümü SAP® Datasphere, müşterilerinin hazır veri yapılarına erişimini kolaylaştırıyor.

SAP ayrıca, sektör lideri veri ve yapay zeka şirketleri (Collibra NV, Confluent Inc., Databricks Inc. ve DataRobot Inc.) ile SAP Datasphere yetkinliklerini zenginleştirmek ve kurumların SAP ve SAP dışındaki verilerini güvenli bir şekilde ilişkilendirerek birleşik bir veri mimarisi oluşturmasına olanak sağlamak için stratejik ortaklıklar da başlattı.

Veri yönetimi sorunu ortadan kalkıyor

Bugüne kadar, gerek bulut sağlayıcıları olsun, gerekse veri şirketleri veya şirket içi sistemler olsun, farklı sistemlerde ve konumlarda bulunan veriye erişmek, bu veriyi anlamlandırmak ve kullanmak karmaşık bir sorun olarak karşımıza çıkıyordu. Veriyi kaynağından çekerek merkezi bir konuma aktarmak zorunda kalan şirketler, bu süreç boyunca kritik iş verisinin ilişkisini kaybediyor ve bu bağlamı ancak yürütülen özel BT projeleri ve manuel çabayla geri kazanabiliyordu. SAP’nin yeni duyurduğu SAP Datasphere, bu veri yönetimi sorununu ortadan kaldırmaya destek olurken iş açısından anlamlı ve doğru veriyi hızlı bir şekilde sunan bir veri dokusu mimarisi oluşturmayı sağlıyor. SAP, böylece şirketlerin veri merkezli bir organizasyona dönüşerek veriden maksimum fayda elde edilmesini sağlayacak.

Datasphere’in lansmanı için düzenlenen küresel etkinlikte konuşan SAP Yönetim Kurulu Üyesi ve CTO’su Juergen Mueller, dünyadaki ticaret hacminin %87’sini SAP müşterilerinin oluşturduğuna dikkat çekti ve üretimden tedarik zincirine, finanstan insan kaynaklarına kadar önemli fonksiyonlarda yer alan SAP verisinin, bir şirketin en değerli iş varlıklarından biri olduğunu belirtti: “Müşterilerimizin, SAP verisini üçüncü parti uygulama ve SAP dışı platformlardan gelen veriyle kolayca ve güvenli bir şekilde entegre ederek yepyeni bilgi ve öngörüler elde etmelerine ayrıca dijital dönüşümlerini bir üst seviyeye taşımalarına destek olmak istiyoruz.”

Bulut tabanlı yeni nesil kapsamlı veri ambarı çözümü

Bulut tabanlı yeni nesil kapsamlı veri ambarı çözümü olan SAP Datasphere, veri uzmanlarının kritik işletme verisine sorunsuz ve ölçeklenebilir şekilde erişim sağlamasına yardımcı oluyor. SAP Datasphere, kolay entegrasyon, kataloglama, semantik modelleme, veri ambarı, tekilleştirme ve sanallaştırmayı içeren birleşik bir deneyim sunuyor. Ayrıca kritik işletme verisinin hedef odaklı ve mantığının korunarak işlenmesini sağlıyor.

SAP Datasphere, veri tabanı güvenliği, şifreleme ve yönetim gibi güçlü kurumsal güvenlik yeteneklerini içeren SAP İş Teknolojisi Platformu (SAP BTP) üzerine inşa edildi. Mevcut SAP Bulut Veri Ambarı sistemi (SAP Data Warehouse Cloud) müşterilerinin, yeni SAP Datasphere fonksiyonundan yararlanmaları için herhangi bir ek işlem veya geçiş yapmaları gerekmiyor. Bu platform ile, otomatik veri keşfi, yönetimi ve anlamlandırmasını içeren veri kataloglama, veri ile ilgili güncellemeleri gerçek zamanlı veya düzenli olarak sunmak için basitleştirilmiş replikasyon sunuyor. Aynı zamanda SAP uygulamalarındaki kapsamlı işletme verisinin bütünselliğini koruyan gelişmiş veri modelleme gibi yeni işlevler sistemde hazır olarak yer alıyor. SAP bulut uygulamalarındaki veri ve metaverinin SAP Datasphere'e bağlanmasına yönelik uygulama entegrasyon yetkinliklerinin geliştirilmesi de planlanıyor.

Veriye duyulan güven artırıyor

Kuzey ve Güney Amerika'nın lider endüstriyel ve tıbbi gaz şirketlerinden Messer Americas, veriye dayalı karar verme sürecini güçlendirmek ve BT kaynaklarını diğer stratejik görevlere aktarabilmek için, şirket içindeki SAP ve SAP dışı çözümlerdeki verilere basit ve güvenli erişimi mümkün kılacak bir sisteme ihtiyaç duyuyordu. Messer Americas, SAP Datasphere ile kurumsal verisinin kapsamını koruyan modern bir veri mimarisi oluşturabildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Messer Americas BT Direktörü (CIO) David Johnston, “SAP Datasphere, veri ortamımızı sadeleştirerek her gün üzerinde çalıştığımız kurumsal veriye duyduğumuz güveni artırıyor. Böylece işletme ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabiliyoruz. Arz ve talepte ortaya çıkan değişikliklere daha hızlı tepki verebilmemiz sayesinde daha iyi bir envanter yönetimi, gelişmiş müşteri hizmetleri ve tedarik zincirimizin optimizasyonunu sağladık” dedi.

Stratejik ortaklıklar açıklandı

SAP ve onun yeni açık-veri iş ortakları, dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca kullanıcının, müthiş büyüklükteki veriye dayalı kritik iş kararlarını daha sağlam bir şekilde almalarına yardımcı olacak.

SAP'nin stratejik iş ortakları, kendi ekosistemlerinin benzersiz güçlerini bir araya getirerek müşterilerin tüm verisini sorunsuz şekilde birleştirebilmelerini sağlıyor.

IDC Veri ve Analitik Pazar Araştırma Bölümü Başkan Yardımcısı Dan Vesset, "Herkesin SAP verisine erişmek istediği bir dönemde, kapsamlı bir veri stratejisi elde edebilmek için teknoloji tedarikçileri arasındaki ortaklıkların gücünden yararlanmak şart" diye konuştu. Vessel sözlerine şöyle devam etti: "Günümüzde şirketler çoklu bulut, çoklu tedarikçi ve şirket dışı ve şirket içi veri ortamlarının olmazsa olmaz hale geldiği bir dünyada yaşıyor. Benimsediği yeni yaklaşımla seçkin bir grup sektör liderleriyle iş birliği yapan SAP, üçüncü taraf verileri de kullanarak müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılamayı hedefliyor."

Yeni çözüme, stratejik ortaklılar eşlik ediyor

SAP, Datasphere çözümü ile eş zamanlı olarak veri ve yapay zeka alanlarında sektör lideri şirketlerle de stratejik ortaklıklara imza attı.

- SAP ve DataRobot, müşterilerin kritik iş verilerini içeren SAP yazılımını DataRobot’un gelişmiş makine öğrenimi yetenekleriyle birleştirerek daha akıllı iş tahminleri yapmasına olanak tanıyacak. DataRobot tarafından geliştirilmiş makine öğrenimi modellerini SAP’ye özgü iş süreçlerine ve uygulamalarına entegre ederek, daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olacak. Veri bilimcileri, analitik ekipleri ve son kullanıcıları birbirine yaklaştırarak iş verilerinden güçlü öngörü ve tahmine dayalı analitik elde edebilecek. Bu ortaklık, iş odaklı makine öğrenimi çözümleri oluşturmak için DataRobot’un çoklu makine öğrenimi yeteneklerini SAP’nin kapsamlı iş verileri ve süreçleriyle bir araya getiriyor.

- Collibra, SAP ile özel bir entegrasyona sahip olmayı planlıyor. Müşterilerin hem SAP hem de SAP dışı verileri olmak üzere tüm veri ortamlarında eksiksiz bir veri kataloğu oluşturarak bir kurumsal yönetişim stratejisi elde etmelerini sağlıyor. Collibra, güvenilir verilerin efektif kullanılması için erişilebilir hale gelmesini sağlıyor.

- Databricks müşterileri, Data Lakehouse uygulamalarını SAP yazılımıyla entegre edebilecek. Bu sayede verilerin semantik yapıları korunarak paylaşılabilecek ve müşterilerin veri ortamlarını basitleştirmelerine yardımcı olacak.

- Confluent, akan veri platformunu, şirketlerin değerli iş verilerini açığa çıkarmalarını ve bunları harici uygulamalarla gerçek zamanlı olarak bağlamalarını sağlıyor. Confluent, buluta özgü, hareket halindeki veriler için temel platformdur ve bir kuruluş genelinde çeşitli kaynaklardan gerçek zamanlı verilerin akışına izin vermektedir.