"Nakit akışını yönetemeyen şirket zorlanacak"

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Kredi kartı kullanımını daraltmaya yönelik tedbirler piyasada özellikle küçük esnaf tarafında zorlu bir dönemin geldiğinin habercisi. Fırınlara, lokantalara, pastanelere ürün veren Puratos’un Genel Müdürü Bora Akın, sıkılaştırmanın esnaftaki yansımasının ‘nakit akışı sıkışıklığı’ olduğunu anlattı. Peşinle alıp vadeyle satanlar için zorlu bir dönemin başladığını anlatan Akın, bu süreçte nakit akışı yönetiminin kritik hale geldiğini vurguladı.

Akın, kart komisyonlarının zorladığı esnafın kredi kartı kullanımını azaltma eğilimine girdiğini gözlemlediklerini söyledi. “Nakit akışını yönetemeyenlerin zorlanacağı bir döneme geldik” ifadesini kullandı Akın ve ekledi, “Piyasada dolaşan nakit azaldıkça işletmeler için bunu yönetmek kritik olacak Bu süreçte kalite odağı güçlenecek. Tüketici gelir seviyesi düştükçe ve bütçesi daraldıkça, elindeki kısıtlı paranın karşılığını daha çok arar ve ister hale gelir. Kriz dönemlerinde kalite, üreticiyi koruyan bir kalkan haline gelir.”

Doğru fiyatlandırma önemli

Nakit akışındaki sıkışıklığın şekillendireceği trend doğru fiyatlandırmanın önümüzdeki dönemde kilit önemde olacağını gösteriyor. Akın, “Rekabet odağı ile kaliteyi artırmaya değil fiyatı düşürmeye yönelenlerin zorlanacağını düşünüyorum. Kalitenin öneminin artacağı bir döneme girdik” dedi. Puratos bu vizyonla ürün sattığı işletmelerin kalite standartlarının artması için danışmanlık desteği vermeye başlamış.

Akın bu çalışmaları şöyle anlattı: “Türkiye’de de Tire Fabrikası’nda ve İstanbul İnovasyon Merkezi’nde olmak üzere 2 adet Ar-Ge laboratuvarımız bulunuyor. 100’ün üzerinde müşteriye özel proje çalışmamızın yanı sıra alternatif ham madde, maliyet çalışmaları, iyilik ve sağlık konseptine uygun ürün çalışmalarımızda devam ediyor. Müşterilerimize sadece ürün değil konsept sunuyoruz.

Bir ham madde tedarikçisinin ötesinde, müşterilerimizin sorunlarına çözüm üreten bir yapı oluşturduk. Ürün satışı yapmak değil, müşterilerimize danışmanlık yapmak bizim hizmet alanımız. Bu doğrultuda Türkiye’deki her noktaya ulaşan, sahada görev yapan Teknik Danışmanlarımız var, bu arkadaşlarımız işlerinin ehli şeflerimiz. Bir ürünü müşterilere tanıtırken, reçete paylaşmak bir yana, ihtiyaç doğrultusunda uygulamasını da gösterebiliyorlar.” Puratos 1919'da Belçika’da kuruldu.

Şirket ekmekçilik, pastacılık ve çikolata ürünleriyle artizan, endüstriyel, perakende ve yiyecek sektöründeki müşterilerine hizmet veriyor. 100’den fazla ülkede satış ağı, 83 ülkede iştiraki ve 50 ülkede 74 üretim tesisi bulunuyor. Puratos sektöre vasıflı iş gücü sağlamak üzere tüm dünyada Fırıncılık Okulu açıyor. Fırıncılık Okulları, gıda endüstrisinin gerçekten ihtiyaç duyduğu yetenek ve yaratıcılığı sağlamayı amaçlıyor. Akın, “Türkiye’de de bir Fırıncılık Okulu açmak üzere kolları sıvadık” dedi.

Türkiye’den 3 maya, ekşi maya kütüphanesinde

Puratos, dünyada ekşi maya mirasının varisi olarak biliniyor. Geçmişi çok eskilere dayanan ekşi mayalı ekmek zamanla endüstriyelleşen dünyaya yenik düşmüş, kullanımı azalmıştı. Son yıllarda sağlıklı beslenme konusunda artan eğilimle ekşi mayalı ekmek daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Hepimizin evlerimizde ekmek yapmayı denediğimiz pandemi süreci de tüketicilere ekşi mayanın ne kadar meşakkatli olduğunu öğretti. Puratos ekşi mayaya çok teknik yaklaşıyor, Ekşi Maya Akademisi kuran Puratos, ekmek ustalarına özel eğitimler içeren Sapore Ekşi Maya Kulübü bölümüyle ise ekmek sektörünü destekliyor. Halen Belçika’da bulunan Puratos Ekşi Maya Kütüphanesi, dünyanın en iyi ekşi maya kültürlerini saklamak ve korumak için 2013 yılında kuruldu. Ekşi Maya Kütüphanesi’nde 23 farklı ülkeden 130 ekşi maya yer alıyor. Ekşi Maya Kütüphanesi’nde Bursa, Uşak, Gümüşhane ve Vakfıkebir ekşi mayaları bulunuyor.