Nanomik ile meyve sebzede kaybın önüne geçilecek

12 Ekim 2017

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan ve Türkiye’de başarılı girişimcileri yatırımcılar ve kurumsal şirketlerle bir araya getiren İTÜ Çekirdek, girişimlere destek oluyor.



İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenen Big Bang Startup Challenge kapsamında, bu girişimlerden biri olan ve bu yıl oldukça dikkat çeken Nanomik, geliştirdiği doğal gıda koruyucu ile Türkiye’nin özellikle ihracat sürecinde yaşadığı sıkıntılara çare olmayı; meyve ve sebzenin yanı sıra kuru yemişte daha tüketiciye ulaşmadan ortaya çıkan yüzde 25’lik kaybın da önüne geçmeyi hedefliyor.

"Gıda ve tarım sektöründeki ürünlerin raf ömrü uzayacak"

Şu anda doktora eğitimine devam eden ve şirketin kurucularından olan Buse Berber Örçen, 13 kişilik ekiple birlikte geliştirdikleri ürüne ilişkin şu bilgileri veriyor:



"Nanomik, israfı engelleyebilecek, meyve sebze ve kuru yemişlerin bozulmadan ilk günkü tazeliğinde kalabilmesi için yüzde 100 doğal koruyucular geliştiriyor. Üretim aşamasında, marketlerde ve hatta evlerimizde bile kullanılabilecek doğal koruyucumuzun, global bir problem haline gelen gıda israfına çözüm olacağını düşünüyoruz. Özetle, daha doğal, kimyasal içermeyen gıdalar ve daha sağlıklı bir dünya hedefliyoruz."

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından "Save Food" Organizasyonu’na kabul edildi

FAO’nun (Dünya Gıda ve Tarım Örgütü) "Gıdayı Koru (Save Food)" adı altında başlattığı kampanyaya da değinen Örçen, FAO’nun bu unvanı dünya üzerinde belli başlı firmalara verdiğinin altını çizerek şunları söyledi:



"Yalnızca "Save Food" – Gıdayı Koru - unvanı verilen firmalar bu listede yer alabiliyor. Nanomik şu anda bunu gerçekleştirebilen ilk ve tek Türk girişimi. Bunu kazandırabildiğimiz için çok mutluyuz. Umarız ülkemiz adına girişimimizi yurt dışında çok daha fazla ülkede duyurma fırsatımız olur."