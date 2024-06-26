NATO'dan Türk ağ çözümü uMAYA SD-WAN'a geçer not

44 ülkeden 2 bin 600'den fazla katılımcının yer aldığı etkinlik, CWIX'in 25. yıl dönümünde şimdiye kadar düzenlenen en büyük tatbikat oldu. Tatbikatta, 490'dan fazla mevcut ve deneysel teknoloji test edildi. Ulak Haberleşme, tatbikata Genelkurmay Başkanlığı'nın koordinasyonunda, milli ağ çözümü olan uMAYA SD-WAN ile katılım sağladı.

Gerçek NATO ağında test imkanı

Geniş alan ağ altyapılarını daha güvenli, kolay yönetilebilir ve düşük maliyetli hale getirmek amacıyla yazılım tanımlı yaklaşımla geliştirilen uMAYA SD-WAN, CWIX 2024'te askeri ortamda kullanılarak gerçek bir NATO ağında test edilme imkanına sahip oldu. Tatbikat sürecinde Ulak Haberleşme, SD-WAN ürünüyle gerçekleştirdiği testleri başarıyla tamamladı. Bu başarı, Türkiye'nin milli ağ çözümlerinin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini ve etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

ARM tabanlı prototipin üretimi ve test çalışmaları tamamlandı

Ulak Haberleşme, Türkiye'de birçok kurumda 1000'i aşkın noktada aktif hizmet veren SD-WAN'ın V3.0 sürümünü geliştirme ve test çalışmalarına devam ediyor. Yılın son çeyreğinde bu versiyonun sahaya çıkarılması planlanlanıyor. Aynı zamanda SD-WAN yazılımını maliyet etkin kullanmak amacıyla üzerinde çalışacağı ARM tabanlı prototipin üretimi ve test çalışmaları tamamlandı.

CWIX, 1999 yılından bu yana, NATO askeri kanadı tarafından onaylanarak, müttefik güçlerin birlikte çalışabilirlik kabiliyetinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu tatbikat kapsamında, karşılıklı testlerin yanında geliştirilmekte veya test aşamasında olan sistemler de koalisyon senaryoları dahilinde çalışmalara destek oluyor.