Negmar'dan İDO'ya yanıt

22 Kasım 2018

1 Aralık'tan sonra Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerine son vereceğini duyuran ve açıklamasında bazı kurum ve şirketlere eleştirilerde bulunan İDO'ya Negmar'dan yanıt geldi.

İDO 19 Kasım'daki açıklamasında "Eskihisar/Topcular arasında Negmar şirketinin yan kuruluşlarına İzmit Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile bedelsiz iskele tahsis edilerek İDO'nun büyük bir gelir kaybına uğratıldığı"nı öne sürmüştü.

Negmar ise bugünkü karşı açıklamasında "Hiçbir belediyeden iskele tahsisi yapılmadığı gibi, bahse konu iskelelerin izinleri İDO A.Ş.’nin özelleştirilmesinden çok önce, gündemde dahi yokken alınmış ve yapılmıştır" yanıtını verdi.

Negmar'dan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul halkının da yakından takip ettiği gibi, geçtiğimiz hafta İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. tarafından iç hatlardaki deniz otobüsü seferlerinin durdurulmasına karar verilmiş ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ardından ilgili şirket iç hat seferlerini neden durdurduğunu kamuoyuna açıklamak zorunluluğu hissetmiş ve önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, sonrasında da aralarında şirketimizin de bulunduğu birçok kurum ve kuruluşa karşı suçlamalar yöneltmiştir.

Konunun tarafı olmamakla beraber kamuoyunu doğru bilgilendirmek maksadıyla açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Şirketimiz hiçbir zaman hukuka aykırı olan bir davranış içinde bulunmamıştır.

Ülkemizde deniz taşımacılığı yapmanın yasalar ve alt mevzuatla belirlenmiş kuralları mevcuttur. Şirketimiz de gerekli tüm hukuki süreçleri bihakkın tamamlayarak gerekli izin ve ruhsatları alarak faaliyetlerini yürütmektedir.

İlgili şirketin basın açıklamasında ve onu takip eden haber ve köşe yazılarında şirketimize yöneltilen iddiaların hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir belediyeden iskele tahsisi yapılmadığı gibi, bahse konu iskelelerin izinleri İDO A.Ş.’nin özelleştirilmesinden çok önce, gündemde dahi yokken alınmış ve yapılmıştır.

Ayrıca 2011 yılında yapılan özelleştirme kapsamında satışı yapılan İDO A.Ş.’nin taşımacılık yaptığı Marmara Denizi’ndeki hatlarda tekel veya monopol hakkı yoktur. Alıcı ortaklar, 19 Aralık 2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamada "İstanbul içerisindeki ve Marmara bölgesindeki deniz taşımacılığına yeni oyuncular eklenebilir ve rekabet söz konusu olabilir" ifadeleriyle bu durumu beyan etmiştir. Kaldı ki rekabetin ortadan kaldırılmasına zemin hazırlayacak bir durumun oluşmasına izin verilmesini beklemek basiretli bir tacirden beklenecek bir tutum değildir. Aksi bir durum zaten hem yasalarımıza hem de vatandaşlarımızın konforlu ve ucuz ulaşımının garantörü olan rekabet ilkesine aykırı olacaktır.

Söz konusu şirketin basın açıklamasını ve onu takip eden köşe yazıları ve haberlerde yapılan haksız ve asılsız ithamları üzülerek izlediğimizi, haksız ve asılsız ithamlara karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızı belirtmek isteriz.

Negmar olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Marmara Denizi’nde daha kaliteli ve daha ucuz taşımacılık hizmeti vermeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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