Nestlé gönüllüleri 11 bin saati iyiliğe dönüştürdü

Nestlé, Ortak Değer Yaratma anlayışı doğrultusunda 2019 yılından bu yana Nestlé Cares Çalışan Gönüllülük Kulübü ile iyilik ve dayanışmayı hayatın her alanında bir yaşam pratiği hâline getirmek üzere çalışıyor. Attığı adımlarla zamanı iyiliğe dönüştüren her bir kulüp üyesi, 2022 yılında toplamda 11 bin saatini, 3 yılda ise 61 bin saatini iyilik için ayırarak ilham verdi.

"Nestlé’nin DNA’sında iyilik var"

Nestlé Cares Çalışan Gönüllülük Kulübü’nün iyilik faaliyetlerinin katlanarak arttığını belirten Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, “Nestlé DNA’mızda iyilik yatıyor. Kuruluş hikayemizden ilhamla bir asrı aşkın süredir gıdanın gücünü iyilik için ortaya çıkarmak amacıyla çalışıyoruz. İyilik ve dayanışmanın bir yaşam pratiği haline gelmesi için değişimi önce kendimizden başlatıyor, bireyler ve aileler, topluluklar ve gezegenimiz için yarattığımız değeri büyütecek aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bu yolda, 2 bin 307 kişiden oluşan kulübümüzün hayata geçirdiği projeler, toplumsal ve kurumsal dayanışmanın en etkin örnekleri arasında yer alarak cesaret, umut ve ilham kaynağı oldu. İyilik çalışmalarımızda pusulamız olan ‘Ortak Değer Yaratma’ anlayışımız ile son 3 yılda ağaç dikiminden kitap seslendirmeye, kütüphane kurmaktan hayvanlara destek olmaya, yeni kuruluşları desteklemekten çevremizi temiz tutmaya kadar geniş yelpazede onlarca iyilik adımı attık. Bugüne kadar 61 bin saatini iyiliğe ayıran Kulübümüz’e bir kez daha teşekkür ediyor, bu vesile ile herkesin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Adımlar iyilik için atıldı

Nestlé Cares Çalışan Gönüllülük Kulübü, kurulduğu günden bu yana, 3 yıldır, iyilik için attığı adımları Help Steps üzerinden bağışlıyor. Help Steps’in hızlı tüketim ürünleri kategorisinin ilk destekçisi olan Kulüp, bu sene AKUT Arama Kurtarma Derneği için bağış kampanyası düzenledi. Ayrıca Bursa’da yapılan Gönüllülük Koşusu’na da katılan ekip, 200 kilometrelik koşu adımlarını da AKUT’a bağışladı. Gönüllüler, bu yıl 64 milyon, toplamda ise 274 milyon adımı bağışlayarak iyiliğe dönüştürdü.

Yaşamın her alanına dokunan aktiviteler

Gönüllülük Kulübü üyeleri, Eylül ayında Uluslararası Kıyı Temizliği Günü kapsamında İstanbul Kısırkaya Plajı’nı temizledi. Hem doğada yapılan spor hem de çevre temizliği yapılmasını sağlayan “plogging” etkinliği düzenleyen kulüp, yaklaşık 300 kg atığın geri dönüşüm sürecine dahil edilmesini sağladı. Plajın temizlenmesinin ardından gönüllüler Kısırkaya Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’ne destek ziyaretinde bulundu.

Sosyal yaşam imkanı sunan bir kütüphane

Eğitim alanında da çalışmalarda bulunan Nestlé Türkiye gönüllüleri, Bursa ilinin Karacabey ilçesinde bulunan ve ilçenin kütüphanesi olmayan tek okulu Bakırköy Özel Eğitim Meslek Okulu’na Nestlé Kütüphanesi kurdu. Kütüphanenin boyaması ve iç düzeni gönüllüler tarafından yapılan kütüphane ile kişisel gelişimden mesleki yeterlilik alanına kadar uzanan yaklaşık 960 kitap öğrencilerle buluşturuldu. Gelişimi destekleyen oyun setlerinin yanı sıra öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde geçirebilmesi için bilgisayar ve projeksiyon sistemi bulunan kütüphane, öğrencilere sosyal yaşam imkânı sunuyor.