Nexans Türkiye, 50 ülkeye kablo ihraç ediyor
Denizli ve Tuzla’daki fabrikalarında Nexans Türkiye, solar panel kabloları ve yangın güvenliği yüksek kablolar üretiyor.
Yenilikçi solar çözümleri ve yangın güvenliği yüksek kablo gruplarınının iş ortakları ve müşterilerine tanıtımını yapan şirket, bu ürünleri Türkiye iç pazarının yanı sıra dünyanın 50 ülkesine ihraç ediyor.
Geçen yıl 128 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiren Nexans Türkiye’nin EN 50575 Uluslararası Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak imal ettiği ürünler, dünyanın bir çok yerinde üst düzey güvenlik gerektiren veri merkezi, alışveriş merkezi, metro istasyonu gibi yapılarda kullanılıyor.
“Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermeliyiz”
Nexans Türkiye Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, enerji sektöründeki dönüşümün hızını vurguladı ve enerji ihtiyacının hızla arttığı bir dönemde olduğumuzu belirtti. 2030’a kadar dünya enerji talebinin yüzde 20 artmasının beklendiği bilgisini Kurtiş, bu artışın yüzde 80’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını belirtti.
Bu durumun Türkiye için büyük bir fırsat ve önemli bir dönüşüm süreci anlamına geldiğini söyleyen Kurtiş, “Türkiye’nin enerji bağımsızlığına odaklanması gerekiyor. Bunun için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermemiz gerekiyor” dedi. Türkiye’de kablo üretim sektörünün gücüne de değinen Atilla Kurtiş, “Türkiye, kablo üreticiliği konusunda oldukça başarılı bir ülke. Biz de Denizli ve Tuzla’da ürettiğimiz yüksek teknolojiye sahip ürünleri dünya genelinde ihraç ederek bu başarıya katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
2023’te 128 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Tüm dünyada elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji dönüşümüne yönelik üretim yapan Nexans, 2023 yılını 7.8 milyar euro ciroyla tamamladı. Dünya genelinde 28 bin 500 çalışanıyla hizmet veren şirket, 41 ülkede 95 fabrika ile elektrifikasyon alanında çözümler sunuyor. Geçen yıl 128 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiren şirket, EN 50575 uluslararası yapı malzemeleri yönetmeliğine uygun olarak ürettiği ürünleri dünya çapında çeşitli kritik projelerde kullanıyor.
“Binalardaki yangın güvenliği farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz”
Binalardaki yangın güvenliği konusuna değinen Atilla Kurtiş, yoğun Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri ürünler hakkında bilgi verdi. Kurtiş, ürünlerinin yangın durumunda duman yayma, parçacık saçma olasılığı ve asitlik gibi faktörlerde dünya standartlarını yakalayan bir güvenlik seviyesine sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca bu ürünlerin, geçen yıl boyunca İngiltere'den Hong Kong'a kadar geniş bir coğrafyada özel projelerde kullanıldığından söz eden Kurtiş, “Binalardaki yangın güvenliği konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz” dedi.