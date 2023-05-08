NG Hotels Avrupa’da yatırım için yer arıyor

Mehtap HALICI

Turizm sektöründeki yatırım iştahı devam ediyor. Yap­tıkları yeni yatırımlarla büyü­me odaklı girişimlere devam et­tiklerinin altını çizen NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hedi­ye Güral Gür, yurtdışında yakın coğrafyada otel yapma planları­nın olduğunu ve yatırım bede­linin ortalama 150-200 milyon Euro’yu bulabileceğini ifade et­ti. Güral, “Avrupa’da yer arayı­şındayız. Daha önce Viyana’da ve Atina’da da bir fırsat olmuştu ancak olmadı. Biz aile ve profes­yonellerimiz olarak elimizin işin üstünde olmasını önemsiyoruz” dedi. Yatırımı yapıp, işletmeci­ye bırakmadıklarına da dikkat çeken Güral, sözlerine şöyle de­vam etti: “Gittiğimiz ülkeye bağlı olarak maksimum 2-3 sene için­de yatırımı yapıp çıkarız ancak henüz bina veya arsa bulamadık. İncelediğimiz bölgeler var.”

Portföyüne Antalya ve Bodrum’u da ekliyor

Türkiye turizm sektöründe­ki potansiyele inandıklarının al­tını çizen Hediye Güral, yatırım planlarını anlattı: “Bodrum ve Antalya’da da yeni otel inşaatına başladık. NG markalı bu oteller resort konseptte olacak. Antal­ya’yı da Bodrum gibi 2025 sezo­nuna hazırlayacağız. 1600 kişilik istihdamımıza yeni yatırımlarla bin kişi daha eklenecek.”

Kendi mülküne GES kuracak

Turizmde sürdürülebilirliğin hem çevrenin korunması açısından hem de sektörün geleceği için önemli olduğunu ifade eden Hediye Güral Gür, Türkiye’de sürdürülebilir sertifikasını alan ilk otellerden biri olduklarını ifade etti. Sürdürülebilirliği bütüncül olarak ele aldıklarına dikkat çeken Güral, Afyon’da yatırımlara başlamak için kendi arsalarına güneş enerjisi santrallerine yönelik araştırmalar yaptıklarını da ekledi.