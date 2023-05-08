NG Hotels Avrupa’da yatırım için yer arıyor
Turizm sektöründeki yatırım iştahı devam ediyor. Yaptıkları yeni yatırımlarla büyüme odaklı girişimlere devam ettiklerinin altını çizen NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, yurtdışında yakın coğrafyada otel yapma planlarının olduğunu ve yatırım bedelinin ortalama 150-200 milyon Euro’yu bulabileceğini ifade etti.
Mehtap HALICI
Turizm sektöründeki yatırım iştahı devam ediyor. Yaptıkları yeni yatırımlarla büyüme odaklı girişimlere devam ettiklerinin altını çizen NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, yurtdışında yakın coğrafyada otel yapma planlarının olduğunu ve yatırım bedelinin ortalama 150-200 milyon Euro’yu bulabileceğini ifade etti. Güral, “Avrupa’da yer arayışındayız. Daha önce Viyana’da ve Atina’da da bir fırsat olmuştu ancak olmadı. Biz aile ve profesyonellerimiz olarak elimizin işin üstünde olmasını önemsiyoruz” dedi. Yatırımı yapıp, işletmeciye bırakmadıklarına da dikkat çeken Güral, sözlerine şöyle devam etti: “Gittiğimiz ülkeye bağlı olarak maksimum 2-3 sene içinde yatırımı yapıp çıkarız ancak henüz bina veya arsa bulamadık. İncelediğimiz bölgeler var.”
Portföyüne Antalya ve Bodrum’u da ekliyor
Türkiye turizm sektöründeki potansiyele inandıklarının altını çizen Hediye Güral, yatırım planlarını anlattı: “Bodrum ve Antalya’da da yeni otel inşaatına başladık. NG markalı bu oteller resort konseptte olacak. Antalya’yı da Bodrum gibi 2025 sezonuna hazırlayacağız. 1600 kişilik istihdamımıza yeni yatırımlarla bin kişi daha eklenecek.”
Kendi mülküne GES kuracak
Turizmde sürdürülebilirliğin hem çevrenin korunması açısından hem de sektörün geleceği için önemli olduğunu ifade eden Hediye Güral Gür, Türkiye’de sürdürülebilir sertifikasını alan ilk otellerden biri olduklarını ifade etti. Sürdürülebilirliği bütüncül olarak ele aldıklarına dikkat çeken Güral, Afyon’da yatırımlara başlamak için kendi arsalarına güneş enerjisi santrallerine yönelik araştırmalar yaptıklarını da ekledi.