NG Kütahya Seramik, Orta Doğu'nun en büyük yapı fuarında

Dubai’nin en büyük yapı fuarı olan Dubai Big 5 Fuarı, 5-8 Aralık tarihlerinde dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini buluşturuyor.

Tasarımda sınır tanımayan yaklaşımıyla dünyanın pek çok ülkesine ürünlerini ihraç eden NG Kütahya Seramik; farklı doku, renk ve boyutlara sahip 2023 koleksiyonu ile yeni yılın trendlerini ziyaretçilerin beğenisine sunarak, katılımcılardan tam not aldı. DDG teknolojisiyle tasarladığı 3DF’in yanı sıra Stardust Effect, Soft ve Metronorm koleksiyonlarıyla işlevselliği, zamansız güzelliği ve teknolojiyi buluşturan inovatif yaklaşımını fuarda gözler önüne serdi.

Tasarım ve teknolojisi ile fark yaratacak

NG Kütahya Seramik 2023 koleksiyonu, tasarım ve teknolojisiyle de fuarda fark yaratıyor. NG Kütahya Seramik, endüstri 4.0 fabrikasında DDG teknolojisini kullanarak yenilikçi koleksiyonu 3DF ile mekanlara başka bir boyut kazandırıyor. Modern ve klasik mermer dokularından ilham alan koleksiyon, özel teknolojisi ile 3D görünümüne derinlik katıyor ve geleneksel yöntemler ile elde edilemeyecek etkileri mekanlarda yaşatıyor. Bu özel teknoloji ile seramik yüzeylerin kurallarını yeniden yazan NG Kütahya Seramik, 3D yüzey dekorasyonu ile dokusal efektleri fazlasıyla hissettiriyor. İnovatif koleksiyonuyla yaşam alanlarında hem mat hem de parlak görünümler sunuyor. 3DF koleksiyonunun başyapıtları; Ares, Damasen, Lord, Luserna, Darka, Traverten, Artos, Beton, Liberty, Nuvola, Atrium, Aston ve Moonstone günümüz mimari dünyasını sofistike ve zengin yüzey seçenekleriyle tanıştırıyor.

Yaşam alanlarının değerini yükseltiyor

Stardust Effect koleksiyonu ilhamını yıldızlı gecelerin ışıltısından alıyor. Cesur renk tonlarının hakim olduğu Tosca, Osso ve Delmar koleksiyonun göz alıcı serileri arasında yer alıyor. Teknoloji ve estetiğin bir araya geldiği koleksiyon, ışıltısı ile kullanıcılarına çok özel bir deneyim yaşatıyor. Mermer yüzeyindeki kristal etkisi, renk geçişleri, derinlik hissi yaratan görünümü ile Stardust Effect yaşam alanlarının değerini ve ışıltısını yükseltiyor.

Soft Koleksiyonu ile yeni bir yaşam felsefesi

NG Kütahya Seramik, Soft koleksiyonu ile de yeni bir yaşam felsefesi yaratıyor. Modern mermer tasarımıyla Tosca ve Crown, traverten görünümlü Ravel, duru hislere hitap ederek beyazın dinginliğini yansıtan Loren ve Carrara ürünlerinden oluşan koleksiyon, yumuşak yüzey dokusuyla yaşam alanlarına benzersiz bir kimlik kazandırıyor. Özenle üretilen karo yüzeylerin ipeksi dokuları, yumuşacık hisler uyandırarak seramik konforunu yaşatıyor.

Metronorm Serisi ile dinamik yüzeyler

Cesur renklere kendi mermer yorumunu katan Metronorm serisi, NG Kütahya Seramik’in son trendlerden ilham alan minimalist koleksiyonu… Kendine özgü özel stiliyle seramiğin ayırt edici boyut çeşitliliğini yansıtan ve dinamik renk ile yüzeyleri olan koleksiyon, küçük ve büyük ölçekli tüm mimari projelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Çok farklı çeşitte döşeme kombinasyonu sunuyor.