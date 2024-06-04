Nicolas Pepe, futbola, özel hayatına ve kriptoya dair görüşlerini paylaştı

Eylül 2023’ten bu yana Trabzonspor forması giyen hücum oyuncusu Nicolas Pepe, özel bir röportajda Trabzonsporlularla ve kripto topluluğuyla bir araya geldi. Fransa’da doğan Fildişi Sahili asıllı oyuncu, Trabzonspor’un iş ortağı ve Avrupa’nın önde gelen kripto para borsalarından WhiteBIT’in Türkiye kolu WhiteBIT TR’nin YouTube kanalına konuk oldu. Pepe, WhiteBIT TR YouTube kanalında yayımlanan özel röportajda futbol kariyerine, Trabzonspor’un sezondaki performansına ve kripto paralara ilişkin görüşlerini paylaştı.

“İlk kez böyle bir karşılama gördüm”

Trabzonspor’un sırt sponsoru olan WhiteBIT TR’nin YouTube kanalında yayınlanan röportajda, hayata, futbola, kariyerine ve kriptoya dair soruları yanıtlayan Pepe, daha önce pek çok takımda forma giydiğini, ancak Trabzonspor taraftarlarının sevgisini hiçbir yerde hissetmediğini söyledi. “İlk kez böyle bir karşılama gördüm” diyen ve 2023’ten günümüze dek Trabzonspor forması giymiş olan futbolcu, şöyle devam etti: “Sevgiyle dolup taşmaları gerçekten beni duygulandırdı. Bu formayı her giydiğimde, gösterdikleri sevginin karşılığını vermeye gayret ettim.”

Pepe, asist yapmaktan ziyade gol atmayı sevdiğini söylerken, futbolun bir takım oyunu olduğunu vurgulamayı da ihmal etmedi.

“Gençlerin kriptoya erişebilmesi büyük şans”

WhiteBIT tarafından gerçekleştirilen özel röportajda kripto para birimlerinin değerinin farkında olduğunu vurgulayan Nicolas Pepe, yeni jenerasyonun kripto varlıkları kolaylıkla deneyimleyebilmesinin büyük şans olduğuna dikkat çekti. Finansal özgürlüğe ilişkin farkındalığın öneminin görmezden gelinemeyeceğini söyleyen hücum oyuncusu, gençlerin ve gelecek kuşakların, dijital varlıklarla ve kripto paralarla tanışmak için gerekli bilgi birikimine sahip olması gerektiğini, WhiteBIT TR gibi borsaların da sağladıkları nitelikli kaynaklarla bunu kolaylaştırdığını düşünüyor. Nicolas Pepe’ye göre, bu kaynaklara erişmek ve dijital varlıklara dair bilgi edinmek, gençlerin gelecekleri hakkında daha doğru kararlar verebilmeleri için önem taşıyor.

İki marka, finansal özgürlük hedefiyle birlikte hareket ediyor

Türkiye’nin en başarılı futbol kulüplerinden Trabzonspor’la uzun dönem bir iş ortaklığı ilişkisi yürüten WhiteBIT TR, özel Nicolas Pepe röportajı gibi özgün içerikleriyle, küresel çapta Trabzonspor taraftarlarının özel taraftar deneyimleri elde etmelerine olanak tanıyor. WhiteBIT TR’nin Trabzonspor sponsorluğu kapsamında düzenlediği taraftar odaklı etkinliklerde, taraftarlara takım imzalı resmî formalar ve başka çeşitli ödüller de verilebiliyor.

Kripto kesişiminin spor ekonomisinin gelişiminden taraftar ilişkilerinin güçlenmesine, pek çok alanda etkin bir araç olabileceğini düşünen WhiteBIT TR ve Trabzonspor, herkesin finansal özgürlüğe ulaşması hedefiyle birlikte hareket ediyor. İki markanın iş ortaklığı, kripto para konseptini profesyonel futbol arenasıyla birleştirirken, Trabzonspor taraftarlarının kripto okuryazarlığını da üst seviyeye çıkarıyor.

Türk taraftarların en çok sevdiği futbolculardan biri olan Nicolas Pepe ile gerçekleştirilen röportaja WhiteBIT TR YouTube kanalından ücretsiz erişilebiliyor.