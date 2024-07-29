Nigel Morris, Türkiye'nin önde gelen yatırımcılarıyla buluştu

GKP'nin küresel yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye ve yerel girişimcilerle bağlantılar kurmaya yönelik organizasyonları kapsamında ülkemize gelen Nigel Morris, Türkiye'nin önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte pek çok isim hazır bulundu

İstanbul'da Finberg Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimci Kurumlar Platformu'nun (GKP) kurucusu İhsan Elgin'in koordinasyonunda düzenlenen bu özel etkinliğe katılan liderler arasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye Kalkınma Fonu CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Elif Altuğ, Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Fiba Holding İcra Kurulu Üyesi Mehmet Güleşçi, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, Yapı Kredi Bankası Sınırsız Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Ak Portföy CEO'su Mehmet Ali Ersarı, Yıldız Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Yahya Ülker ve Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan yer aldı. Etkinlik, 15'e yakın üst düzey liderin katılımıyla gerçekleşti.

"Türkiye'nin fintech ve yatırım potansiyeli beni heyecanlandırıyor"

QED Investors altında, Credit Karma, Nubank, Avant, SoFi, Klarna, GreenSky ve AvidXchange gibi 29 unicorn'a yatırım yapmış olan ve yönettiği 5 milyar dolarlık varlıkla fintech dünyasında öne çıkan Nigel Morris yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin fintech ve yatırım potansiyeli beni heyecanlandırıyor. QED Investors olarak, yenilikçi ve büyüme odaklı girişimlere yatırım yapma misyonumuzla Türkiye'yi önemli bir ortak olarak görüyoruz” dedi.

Ülkemizin yatırım potansiyelini dünyaya tanıtıyoruz

GKP kurucusu İhsan Elgin, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin yeniden güven kazanan ivmesi ve fintech alanında sunduğu fırsatlar uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu etkinlik, Türkiye'deki yatırım potansiyelini dünyaya tanıtmak ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek için önemli bir platform sağlıyor” dedi.