Nihat Özdemir: Rüzgarda devreden varsa alıcıyız

16 Ekim 2017

Mehmet KARA

Türkiye’nin önde gelen enerji oyuncularından Limak Grubu’nun devam eden elektrik üretim yatırımları yaklaşık 1 milyar doları buluyor. Özelleştirmeden satın aldığı Hamitabat Termik Santrali’ni tümüyle yenileyen grup, yine özelleştirmeden devralınan ve yüzde 50 hissedarı olduğu Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’nin baca gazı arıtma tesisleri dahil geliştirme yatırımlarını sürdürüyor.

Statkraft’tan satın aldığı yaklaşık 500 MW’lik Çetin HES ile Sakarya Nehri üzerindeki 80 MW’lik Gürsöğüt HES de Limak Grubu’nun devam eden enerji yatırımlarından. Limak ayrıca Aydın ve Isparta’daki toplam 20 MW’lik iki güneş santraliyle Aydın’daki 15 MW jeotermal santralini tamamlayıp devreye almaya hazırlanıyor. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile grubun enerji yatırımlarını ve hedeflerini konuştuk.

► Elektrik üreticisi olarak kendinizi nereye konumlandırıyorsunuz?

Limak Grubu olarak enerji sektöründe yola çıkarken ana hedefimiz, kaynak çeşitliliğini sağlamaktı. Ne demek bu? Hidroelektrikte, doğalgazda, kömürde, güneşte, jeotermalde ve rüzgarda olmamız lazım. Saydığımız bu altı enerji dalından şu anda sadece rüzgarda yokuz. Rüzgar dışında elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğini sağlama hedefimiz hemen hemen tamam.

► Rüzgarda neden yoksunuz?

Rüzgarda olmamanın üzüntüsünü yaşıyoruz ama mutlaka olacağız. 1000 MW’lik rüzgar YEKA ihalesinde Polat, Limak ve Enercon olarak birlikte hareket ettik ama alamadık. Tabii bu bizim ana hedeflerimizden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor, devam edeceğiz. Yeni rüzgar YEKA’sı olursa mutlaka katılacağız. Rüzgar santralini ya da lisansını devretmek isteyen firmalarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaşabildiklerimizi alırız.

► Peki toplam kurulu güç açısından hedefinizin neresindesiniz?

Başlangıçta ana hedefimiz, 5 bin MW’lik bir kurulu güce ulaşmaktı. Şu anda işletmedeki tesislerle 3 bin MW’yi geçtik. Hem doğrudan satın almalar, hem özelleştirme - ihaleleri takip ediyoruz - yoluyla devralmalar ve mevcut tesislerdeki kapasite artırımlarıyla beraber bu 5 bin MW hedefini en kısa sürede tamamlamaya çalışacağız.

► Kapasite arttırımlarını biraz açar mısınız?

Kömürde elimizdeki Yeniköy Kemerköy Santrali var. Toplam kurulu gücü 1050 MW idi. Bu tesislerde hem baca gazı şartlarına uyma, hem de kapasite artırımı için ihaleleri yaptık. General Electric (GE) ile anlaştık. İnşallah 2019 yılına kadar bunları yetiştireceğiz.

► Hamitabat Doğalgaz Santrali’nin yenilenme çalışmaları ne aşamada?

Hamitabat’ı yeniledik. Yüzde 61 verimli Siemens türbinleri kullandık. İki ay önce 600 MW’sini devreye almıştık, bu hafta itibariyle de ikinci 600 MW’lik kısım da devreye girdi. Yani 1200 MW güçle tamamen devrede. Eski 1200 MW yerinde duruyor ama onu çalıştırmıyoruz artık.

► Eski makine parkı ne olacak?

Buradaki eski makine parkını bir başka ülkeye satmayı düşünüyoruz. Arkadaşlarımız yabancı bir ülkede, Afrika’da vs. kurabilir miyiz diye düşünüyor araştırıyor. Henüz herhangi bir neticeye varmış değiliz. Ama bunların hiçbiri olmazsa ya yedek parçaya, ya da hurdaya satacağız.

► Hidroelektrik santrali yatırımlarınız da sürüyor...

Evet, HES’lere gelince, şu anda 800 MW civarında bir kurulu güç devrede. Yeni başladığımız iki önemli santralimiz var. Bunlardan biri Statkraft’tan devraldığımız Siirt’teki yaklaşık 500 MW’lik Çetin HES. İnşaat devam ediyor. Kasım 2019’a kadar yetiştirmeyi planlıyoruz.

► Diğer HES projesi?

O da 80 MW’lik Gürsöğüt Barajı ve HES. Sakarya Nehri üzerindeki Kargı Barajımızın hemen üstünde yer alıyor. ÇED raporunu aldık, inşaata başladık. İki sene içinde tamamlamayı hedefliyoruz. O zaman Sakarya Nehri üzerinde 200 MW’a yakın kurulu gücümüz olacak. 100 MW’si zaten Kargı HES olarak devrede. Bunlar tamamlanınca işletmedeki HES kurulu gücümüz 1350 MW’lere yakın bir seviyeye yükselecek.

► Jeotermalde de henüz işletmede bir santraliniz yok sanırım...

Yakında olacak. Aydın’daki jeotermal santrali projemizin hazırlıkları tamam. Sondajlar vs. bitti. Şu anda santral kurulum aşamasında. Bir yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Yaklaşık 15 MW’lik bir kurulu güç ile hayata geçecek. O projenin de genişleme, büyüme imkanı var. Jeotermalde daha da büyümeyi hedefliyoruz.

► Konuşmadığımız bir tek güneş santralleri kaldı...

Başta da söylediğim gibi, güneş enerjisi alanında da yatırımlarımız var. Biri Isparta diğeri Aydın olmak üzere iki bölgede toplam 20 MW’lik güneş enerji santrali yatırımına başladık. Bunlar lisanslı projeler ve 2018 sonuna kadar devreye almış olacağız. Burada da büyümeye devam etmek istiyoruz.

Türk enerji sektörüne yabancı ilgisi sürecek

Limak Grubu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’nin büyüme trendi devam edecekse, önümüzdeki dönemde elektrik ihtiyacının da mutlaka artacağını belirterek “Dolayısıyla sadece yerli enerji oyuncuları değil, dünyadaki tüm enerji oyuncuları Türkiye’nin enerji piyasasına ilgi duyacaklardır. Bizim bugünkü 80-81 bin MW’lik kurulu gücümüzün 2023 yılında 120 bin MW’ye çıkması öngörülüyor. Sadece 6-7 yıl içinde 40 bin MW’lik bir yatırım ihtiyacından söz ediyoruz. Bu durum, Türkiye’de enerji sektörünün çok canlı olmasını, yabancı oyuncuların buna ilgi göstermesini beraberinde getiriyor ve getirmeye devam edecektir” diye konuştu.

Enerjiye kadın eli daha çok değecek

Enerji sektöründeki en önemli sorunlardan birinin ‘yeterli insan kaynağı bulunmayışı’ olduğunu vurgulayan Nihat Özdemir, “Enerjide kendini yetişmiş insan çok ama ara eleman neredeyse hiç yok. Biz hem burada hem yurt dışında enerji akademileri kurduk. Kosova’da yaptık. Türkiye’de yaptık. Üniversiteler ve bizim arkadaşlarımızın ortak girişimleriyle ara eleman yetiştiriyoruz” dedi. Limak Grubu’nun Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi ile de kadın mühendis yetiştirilmesini teşvik ettiğini ifade eden Özdemir, “Bunun içinde enerji de, elektrik de var. Enerji sektöründe kadınlara daha fazla rol almaları için çabalıyoruz” diye konuştu.

Balkanlar ve Afrika'da yatırım fırsatları arıyor

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, yurt dışında enerji üretim yatırımları için çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Balkanlarda, Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Bulgaristan’da görüşmelerimiz sürüyor. Bu arada Afrika ülkelerinde de çalışıyoruz. Mozambik, Senegal, Fildişi, Uganda, Kenya gibi ülkelerde görüşmelerimiz var. Yatırım fırsatlar arıyoruz. Henüz bir sonuca varmış değiliz” diye konuştu.