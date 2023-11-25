Nissa Car Rental, başarılı bayilerini ödüllendirdi

Kapadokya, Kayseri, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Dalaman, Fethiye, Antalya ve Marmaris başta olmak üzere toplam 57 farklı lokasyonda araç kiralama hizmeti veren Nissa Car Rental, gelecek stratejilerini Antalya’da masaya yatırdı. İşbirliğini daha da güçlendirmek ve sektöre yön vermek amacıyla bayileriyle buluşan şirket, yüksek müşteri memnuniyeti, satış performansı ve işbirliği konularında başarı gösteren bayi ve çalışanlarını ödüllendirdi. Toplantının onur konuğu olan İstanbul Ticaret Odası Meclis eski üyesi ve TOKKDER ve TOKFED kurucu üyesi İlhan Yılmaz, “Türkiye’de çok kıymetli bir sektördeyiz ve sektörün öncü firmalarının bu denli organizasyonlarla işlerini geliştirmesini ve tüm bayi ağıyla kurduğu iletişimi sonuna kadar destekliyoruz” dedi. Toplantıda bir konuşma yapan Nissa Car Onursal Başkanı Adem İyiyolbulan, şirketin geçmiş başarılarına vurgu yaparak, “Nissa olarak hep birlikte büyüdük ve bu başarıları birlikte elde ettik. Bugün burada, gelecekte de aynı kararlılıkla yolumuza devam etme kararı alıyoruz. Bayilerimiz, bizim en değerli ortaklarımızdır ve onlarla birlikte daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

* Nissa Car Onursal Başkanı Adem İyiyolbulan

* TOKKDER ve TOKFED kurucu üyesi İlhan Yılmaz

Filoda her seçeneğe uygun araç var

Şirketin gelecek planlarıyla ilgili detaylı sunumlar yapılan etkinlikte, ayrıca, sektördeki son gelişmeler ve müşteri beklentilerindeki değişikliklere uyum sağlama konusundaki inovasyon çabaları da ele alındı. Katılımcılar, interaktif oturumlar aracılığıyla bilgi paylaşımı ve deneyimlerini aktarma fırsatı buldu. Toplantının tüm pazarlama ve etkinlik süreçlerini aynı zamanda markanın dijital reklam ajansı olan Workei Kreatif Reklam Ajansı yürüttü.

Filosunda farklı ihtiyaç ve beklentilere uygun alternatifler sunan Nissa Car Rental, ekonomik sınıf araçlardan VIP hizmetler için oluşturulmuş lüks araçlara kadar değişik modeller bulunduruyor. Şirketin filosunda her tür müşteri beklentilerini karşılayabilmek amacı ile düz/otomatik vites seçenekleri, benzinli/dizel yakıt seçenekleri, no-smoking seçeneklerine uygun esnek kiralık araçlar bulunuyor.