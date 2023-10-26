Nlk Bilgi Teknolojileri 15 ülkeye yazılım ihraç ediyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Bundan 17 yıl önce Gaziantep’te kurulan Nlk Bilgi Teknolojileri A.Ş, bugün 15 ülkeye yazılım ihracatı yapıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, üniversite yıllarındaki ilk iş tecrübesinden edindiği deneyimle mezun olur olmaz bir yazılım şirketi kurma hayaliyle yola çıktığını anlattı.

Çatı marka Nlk Bilgi Teknolojileri A.Ş’nin altında, Nlksoft markası, e-ticaret ve e-ihracat, e-dönüşüm süreçleri, Nlkpay markası online tahsilat sistemleri, SmartBin markası akıllı kiosk sistemleri ve akıllı çöp kutuları gibi akıllı projeler, ayrıca Nlklife markası da akıllı tarım projeleri konusunda hizmet veriyor. “İşini aşkla yapıyorsan yaşam misyonunun içindesin” anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Kurt, Nlksoft’u ulusal bir markays dönüştürmek için 2018 yılı itibari ile bayilik ağını kurmaya başladı.

Üniversite yıllarında hayalini kurduğu yurt dışına yazılım ihracatı düşüncesini de gerçekleştiren Kurt, “Amerika, İngiltere ve Fransa olmak üzere 15 ülkeye yazılım ihracatı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Türkiye’de de kayda değer bir bayi ağı oluşturan Nlksoft, aynı zamanda İngiltere’de de ‘Nlk Cheffie’ markası adı altında yazılım üretmeye ve ihracata devam ediyor” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi ve aynı zamanda YUTED (Yüksek Teknoloji Eğitim ve Ekonomi Derneği) Kurucu Başkanı olan Kurt, “Nlksoft olarak ana hedefimiz akıllı tarım, ev güvenlik sistemleri ve topraksız tarım üzerine ArGe faaliyetleri yürütmek, bu faaliyetlerle birlikte ürünlerin seri üretimlerini sağlamak. Orta vadede Ar-Ge faaliyetlerini tamamlamayı hedefliyoruz.

Uzun vadede ise akıllı çözümlerimizin seri üretimine geçmeyi ve bu çözümlerin seri satışına başlamayı istiyoruz. Aynı zamanda ürettiğimiz bütün yazılım ve cihazları dünya pazarında bilinen bir marka haline getirmek ve yazılım ihracatımızı tüm dünyaya yaymak uzun vadeli hedeflerimiz arasında” diye konuştu.

Eğitime katkı sağlıyor

Cumhuriyet’in 100.yılına özel ücretsiz “100 e-ticaret eğitimi” projesiyle e-ticaret ve dijitalleşme eğitimi vermeye devam ettiklerini söyleyen Kurt, Nlksoft’un Oda’lar ve STK’larda da e-ihracat eğitimleri verdiğini aktardı.

“Kadın girişimcileri özel olarak destekliyoruz”

Nlksoft olarak birçok kadın girişimciye dijitalleşme ve e-ticaret konularında ücretsiz eğitimler düzenlediklerini ifade eden Nalan Kurt, “Ayrıca birçok kadın kooperatifinin ürünlerinin online olarak da kullanıcılara ulaştırılabilmesi adına e-ticaret alt yapı sponsorluğunu üstleniyoruz. Bu sayede kadın girişimcilerimizi dijital platformlara kazandırıyoruz. Kadınların ürettiği sürece ekonominin daha çok kalkınacağına inanıyoruz ve bu konuya özel hassasiyet gösteriyoruz” dedi.