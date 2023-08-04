Norm Coating’ten Galvanoteknik Forumu

Belma A. ÖZGEN

32 farklı şirketten 75 paydaşın katılımıyla gerçekleşen sunumda değişen iklim koşullarına uyum sağlamak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını yaygınlaştırmak için neler yapılabileceğine dikkat çekilerek, bu konuda hızlı bir şekilde hareket etmenin önemine değinildi. Etkinlikte, “Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” ile ilgili “Şirketleri Neler Bekliyor Ve Hazırlıklı Olmak İçin Neler Yapılmalı” konularında sunum yapıldı. Galvananoteknik Forumu’nun ardından katılımcılara Norm Coating şirketinin Sakarya’da açılan yeni fabrikasında teknik gezi gerçekleştirildi.