Nuh Çimento, Avrupa ve ABD pazarında büyümeye odaklandı

06 Haziran 2018

Sabiha Toprak

Çimento, beton ve yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren Nuh Çimento Grubu, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Amerika pazarında büyümeyi hedefliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarına devam etmekle birlikte Avrupa ve ABD'de hedef pazarlardaki nihai tüketicilere ulaşarak bilançoyu yabancı para cinsinden genişletmeyi planladıklarını ifade eden Nuh Çimento Grubu CEO'su Kamil Gökhan Bozkurt, ayrıca alternatif yakıt ve alternatif hammade kullanımının artırılması, enerji verimliliği ve maliyet azaltma yatırımları ile maliyet bazını daha da aşağıya çekmeyi planladıklarını kaydetti. Başta Kocaeli olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki tesisleri ile faaliyet gösterdiklerini dile getiren Bozkurt, Kocaeli'nde faaliyet gösteren İSO ilk 500 listesindeki 80 işletmeden biriyiz. 2016 yılında almış olduğumuz vergi rekortmenliği ödülümüz ile üretim ve istihdam kadar ekonomik değer anlamında da lider olmayı başardık" dedi. Geçen yıl yatırımlarına hiç ara vermeksizin hız kazandırdıklarını ifade eden Bozkurt, çimento üretim kapasitesini artıracak ve proseslerindeki modernizasyon ile verimlilik sağlayacak 120 MTL'lik yatırım yaptıklarını söyledi Bozkurt, yeni kurmakta oldukları değirmen ve silo yatırımları ile günlük sevkiyat hızını ciddi oranda arttırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Nuh Çimento'nun Türkiye'nin en köklü lider çimento ve klinker ihracatçılarından olduğunu kaydeden Bozkurt, Türkiye'nin toplam klinker ve çimento ihracatının yüzde 10'unu ve deniz yoluyla yapılan ihracatın ise yüzde 22'sini gerçekleştirdiklerini söyledi. 50'yi aşkın ülkeye klinker ve çimento ihraç etiklerini ileten Bozkurt, yeni pazarlar geliştirmeye devam ettiklerini ve yeni hedef pazar seçiminde niş pazarlara odaklandıklarını söyledi.

Son yıllarda sera gazı azaltım projelerine odaklandık

Nuh Çimento olarak son yıllarda sera gazı azaltımı projelerine odaklandıklarını belirten Bozkurt,"Özellikle belediye atık çamurlarının geri kazanımı, endüstriyel atıkların alternatif yakıt amaçlı kullanılması, atık gazların geri kazanımı ile enerji üretilmesi ve karbon azaltma sertifikaları başta olmak üzere son 10 yılda 14 projeyi hayata geçirerek 66 milyon dolar değerinde çevre ve enerji yatırımları gerçekleştirdik" dedi. Enerji verimliliği anlamında sektörde öncü olarak yeni yatırımlara yön verdiklerini kaydeden Bozkurt, kamu kurumları ile ortak projelerde görevler alıp , ülke politikalarına katkıda bulunmak gibi bir misyon üstlendikleri ifade ederek," Kocaeli Sanayi Odası, Türkiye Belediyeler Birliği, Enerji Bakanlığı, İstanbul Karbon Zirvesi gibi birçok kurumdan ödüller aldık. Son yıllarda ürettiğimiz 4-4,5 milyon ton klinkerle değil adeta bir geri kazanım tesisi gibi kullandığımız 966 bin ton atık ile gündeme gelmeye başlamış bulunmaktayız" dedi. Grup şirketlerimizden Nuh Beton operasyonlarında ise her geçen yıl artan rekabete rağmen 2017 yılı beton üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 17,6 artış gösterdiğini dile getirerek ,"2017 yılında bölgenin en büyük kamu yatırımlarından biri olan bölge hastanesi ve yine bölgenin en büyük liman yatırımlarından biri için beton tesislerimiz ile üretime devam ettik" diye konuştu.