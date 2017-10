Nurus, Alman Tasarım Ödülleri'nde 6 ödül aldı

23 Ekim 2017



Bu yıl endüstriyel tasarım ve mobilya sektöründeki 90'ıncı yaşını kutlayan Nurus, Alman Tasarım Ödülleri'nde (German Design Awards) 6 ayrı ödüle değer görüldü. Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, tasarım konusunun konuşulması ve tartışılmasının Türkiye'deki markalara, küresel pazarda rekabet edebilme özgüvenini kazandıracağını belirterek, "Türkiye'de tasarım platformlarının oluşumu desteklenmeli" dedi.

Dünya genelinde tasarım farkındalığını arttırmayı ve markaları bu konuda desteklemeyi amaçlayan Alman Tasarım Konseyi, her yıl değişik sektörlerden, on binlerce tasarımı disiplinlerarası değerlendirmeye tabi tutuyor. Bu yıl 48'incisi düzenlenen German Design Awards 2018'in jürisinde yüzlerce uluslararası tasarım uzmanı yer alıyor. 280 dünya markasının üye olduğu Konsey'e Türkiye'den davet edilen tek marka ise Nurus. Alman Tasarım Konseyi, bu yıl, Nurus tasarımlarından; Lips, Diadem ve Take Five'ı 'Winner'; Alava Bench, Eon Terminal ve Mio'yu da 'Special Mention' ödülüne değer buldu.

"Öncü markalara görev düşüyor"

Türkiye'yi IF Product Design, Design Management Europe, Red Dot Design ve mobilya endüstrisinde Good Design ödülleri ile ilk kez tanıştıran marka olan Nurus'un Baş Tasarımcısı Renan Gökyay Türkiye'de tasarım platformlarının oluşumu konusunda, öncü markalara büyük görev düştüğünü belirtti. Gökyay, şunları söyledi:

"Bilginin paylaşılarak çoğaldığına ve kuşaktan kuşağa aktarıldığına inanan bir markayız. Tasarım konusunun Türkiye'de konuşulması ve tartışılması için çaba göstermenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz 90'lı yıllardan beri bu sorumlulukla hareket ederek, çok sayıda tasarım buluşması ve organizasyonun düzenlenmesine katkı sunduk. Akademik ve sosyal girişimlere destek vermeyi sürdürerek Türkiye'nin tasarım tarihindeki varlığımızı daha anlamlı bir düzeye yükseltmek için çalışıyoruz. Tasarım konusunun Türkiye'de konuşulması ve tartışılması, bilginin paylaşılarak çoğalması için çaba göstermek gerekiyor. Markalarımız, paylaşım platformlarının yaygınlaşması ile küresel pazarda rekabet edebilme özgüvenini kazanabilir. Bu konuda, öncü markalara büyük görev düştüğüne inanıyoruz."

"İnovatif olmak yetmiyor"

Baş Tasarımcı Renan Gökyay markalar ve disiplinlerarası bilgi transferi sağlayan Alman Tasarım Konseyi üyeliğinin Nurus'a değer kattığını ifade ederek, "2'inci Dünya Savaşı'ndan sonra devlet inisiyatifi ile kurulan bir konsey Alman Tasarım Konseyi. Biz Türkiye'den davet edilen tek marka olmanın yanı sıra, aynı zamanda Konsey'in Seçici Kurulu'nda da yer alıyoruz. Bu ekosistemde yer almak için sadece inovatif olmak yetmiyor. Aynı zamanda, inovasyon geçmişinizin temiz olması ve inovasyon ile ilgili paylaşımda bulunmaktan çekinmemeniz gerekiyor" diye konuştu.