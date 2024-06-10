Oba Makarna 11. kez ihracat şampiyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 2023 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde ödülünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten alan Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, Türkiye’deki makarna üretiminin yüzde 25’ini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Oba makarna olarak Türkiye’deki makarna üretiminin yüzde 25’ini gerçekleştiriyoruz. Üretimdeki ve ihracattaki bu gücümüz bizi 11 yıldır sektörümüzde ihracat lideri yaparken dünyanın önde gelen gıda şirketleri arasındaki yerimizi de sağlamlaştırıyor” dedi.

100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Oba Makarna, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2023” araştırmasına göre, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren şirketi oldu. Bu yıl makarna sektöründe 11’inci kez ihracat şampiyonu olan Oba Makarna genel sıralamada ise 19 basamak yükselerek 55’inciliğe yerleşti. Şirket 2023 yılında ihracatını yüzde 29 oranında artırarak 394,6 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti.

TİM’in 31. Olağan Genel Kurulu ve 2023 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, 8 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün ihracat şampiyonu ödülünü OBA Makarna adına Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten aldı.

“Türkiye’deki üretimin yüzde 25’ini gerçekleştiriyor”

Türkiye’nin, dünyanın en büyük üçüncü makarna üreticisi ülke konumunda bulunduğunu söyleyen Alpaslan Özgüçlü, “Oba Makarna olarak Türkiye’deki makarna üretiminin yüzde 25’ini gerçekleştiriyoruz. Gaziantep fabrikamızda günlük 1155 ton buğday kırma, yıllık 332 bin ton makarna üretim; Hendek fabrikamızda ise günlük 1500 ton buğday kırma kapasitesi ve yıllık 174 bin ton makarna üretim kapasitesine sahibiz. Üretimdeki bu gücümüz bizi 11 yıldır sektörümüzde ihracat lideri yaparken dünyanın önde gelen makarna üreticileri arasındaki yerimizi de sağlamlaştırıyor” dedi.

“Küresel pazarda yüzde 7,4’lük paya sahip”

Küresel makarna ticaretinde yüzde 7,4’lük bir paya sahip olan Oba Makarna’nın 6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Özgüçlü, “40 farklı ürün çeşidimizle Türk makarnasını dünya sofralarıyla buluşturuyoruz. 1200 üzerinde çalışanımızla ülkemize ve sektörümüze değer katmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’nın en büyük noodle üreticisi”

Oba Makarna’nın iç ve dış pazardaki konumunu güçlendirmek ve ihracatla ülke ekonomisine daha fazla katkı vermek için yatırımlara davam ettiklerini anlatan Özgüçlü, “2024 ilk çeyrek itibariyle devreye aldığımız 2 yeni makarna hattımızla, Hendek fabrikamızın 174 bin ton olan yıllık makarna üretim kapasitesi 253 bin tona ulaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, 2019 yılında üretimine başladığımız noodle ürünümüz için 2021-2022 yıllarında gerçekleştirdiğimiz ilave yatırımlarla Hendek fabrikamızda yıllık 950 milyon porsiyon noodle üretim kapasitesine ulaştık. Bu sayede hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en yüksek noodle üretim kapasitelerinden birini yakalamış olduk. Tüm bu yatırımlarımız sürerken yüksek teknolojimiz ve yenilikçi anlayışımızla ürün yelpazemizi geliştirmeye ve yeni pazarlarda var olmak için çalışmalarımıza da devam ediyoruz” diye konuştu.