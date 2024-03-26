Oba Makarna’nın 2023 net kârı 1,3 milyar TL

Cirosunda yüzde 12 artış sağlayan şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yıllık 3 bin 500 ton karbon emisyonunu engellemeyi hedefliyor. Türkiye’nin ‘en büyük sanayi şirketleri’ ve ihracatçıları arasında yer alan Oba Makarna, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan bir yıllık dönemde cirosunu geçtiğimiz yıla göre yüzde 12 oranında artıran Oba Makarna, toplam 23,4 milyar TL ciro elde etti. Aynı dönemde net kârını 1,3 milyar TL’ye çıkaran şirket, yıllık yüzde 445 büyüme ile 1,8 milyar TL FAVÖK’e ulaştı. FAVÖK marjı ise 2022 yılına göre yüzde 1,6’dan yüzde 7,6’ya yükseldi. Oba Makarna’nın aktif toplamı 8 milyar TL olup karşılığında 4,3 milyar TL öz kaynağı bulunuyor.

Finansal sonuçlara ilişkin açıklamada bulunan Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, “Bin 200’ün üzerinde çalışanımızın emeği ve yatırımlarımız sayesinde artan üretim hacmimiz, ihracatımız ve satış gelirlerimizle 2023 yılını da başarılı bir sonuçla tamamladık. Makarnada yeniden dengelenen müşteri dağılımına karşılık, un ve noodle satışlarımız ile beraber buğday ihracatımızdaki artış ciromuzda yüzde 12’lik bir büyüme yakalamamızı sağladı.

Sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefimiz, doğru fiyatlama ve stratejik maliyet yönetimi ile FAVÖK marjında da önemli bir iyileşme gerçekleştirdik. Operasyon karlılığımızın artışı ile de 2023 yılında net kâra geçiş sağladık. Şubat ayında başarıyla tamamladığımız halka arzımızdan da elde ettiğimiz gelir ile bilançomuz güçlenmeye devam ediyor” dedi. Hendek Fabrikası’nda bin 200 metrekare alana sahip Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçiren Oba Makarna, bu sayede Ar-Ge çalışmalarını daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Türk makarnasını dünya sofralarıyla buluşturduklarını dile getiren Özgüçlü, “6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki makarna üretiminin yüzde 25’ini Oba Makarna olarak gerçekleştiriyor, Türkiye'nin makarna ihracatından ise yaklaşık yüzde 30 pay alıyoruz. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda Türkiye'deki liderliğimizi sürdürürken, uluslararası pazardaki mevcut payımızı artırmaya ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz.

Aynı zamanda tüm ortaklarımıza verdiğimiz dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 10’unu dağıtacağız. Dağıtım oranına ise yapılacak olan ilk genel kurulda karar vereceğiz” dedi. 2022 yılında Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) sıralamasında 118’nci sırada yer alan Oba Makarna, yurt içi pazarda Oba Makarna ve Obamie Noodle markalarıyla ürün satışı gerçekleştirirken, yurt dışı pazarda Oba Makarna’nın yanı sıra; Oba Gold, Obalino, Nido, Eva, Omelia, Pasta Layla, Pasta Savana, Vera, Rosa Linda markaları ile faaliyetlerine devam ediyor.

Yıllık 3.500 ton karbon emisyonu engellenecek

Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde karbon izini ve atıklarını azaltmaya yönelik faaliyetlerine devam eden Oba Makarna, tükettiği enerjinin bir kısmını kendi ürettiği temiz enerjiden karşılıyor. Şirket, Hendek Fabrikası’nın çatısındaki 2,4 MW kapasiteli GES ile noodle üretim hatlarının elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini yenilenebilir enerjiden karşılamayı, hem de yıllık bin 700 ton karbon emisyonunu engellemeyi hedefliyor. Gaziantep Fabrikası için de 2,1 MW kurulu güce sahip GES’i devreye alan şirket, yılda bin 800 ton karbon emisyonunu engellemeyi amaçlıyor.