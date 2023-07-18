Octet Türkiye ilk 6 ayda 9,5 kat büyüdü

Şirketlerin ve bayi ağına sahip firmaların tahsilat ve ödemelerini kolaylaştırarak verimli hale getiren ve böylece nakit akış döngülerini hızlandıran fintek şirketi Octet Türkiye, 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ciro bazında 9,5 kat büyüme sağladı. 2023 yılı ilk 6 ay sonuçlarını değerlendiren Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, “Bu rakamları Octet Türkiye’nin müşteri odaklılığı, köklü finans birikimi ve güvenli teknolojik altyapısı ile dijital portalı üzerinden sunduğu hizmetlerin finansal sonuçlara olumlu yansıması olarak değerlendiriyoruz. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ciromuzu 9,5 kat artırdık. Bu yıl hayata geçirdiğimiz yeni ürünlerimizle ürün sayımız geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına ulaştı. İşlem adedimiz ise geçen yıla göre yüzde 63 oranında artış gösterdi” dedi.

Müşteri tabanımızı büyüttük, ürünlerimizi çeşitlendirdik

Yılın ilk 6 ayında elde ettikleri bu başarıyı müşteri tabanını büyütmelerinin ve ürünlerini çeşitlendirmelerinin bir sonucu olarak gören Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, “Bu yıl içinde derinleşerek sunduğumuz ürünlerimiz Doğrudan Borçlandırma Sistemi ve Tedarikçi Finansmanı Platformu ile müşteri sayımızda yüzde 56’lık bir büyüme yakaladık. Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile geniş bayi ağı ile çalışan firmalara Türkiye’de ilk kez her banka ile ayrı ayrı anlaşmak zorunda kalmadan 18 bankaya tek ekrandan ulaşabilme imkanı sağladık. Tedarikçi Finansmanı Platformu ile de şirketlere tedarikçilerinin, nakde ihtiyaç duydukları anda faturalarının vadesini beklemeden anlaşmalı bankalardan kolayca tahsilat yapabilecekleri bir altyapıyı sunuyoruz. Octet Türkiye olarak birçok sektörde geniş ürün çeşitlerimizle firmalara can suyu olmaya devam ediyoruz. Büyüme stratejimiz doğrultusunda yıl içerisinde üst düzey terfiler gerçekleştirirken, yeni ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışan sayımızı yüzde 58 oranında artırdık. 2023 yılını başarılı bir şekilde bitirmeye odaklıyız” dedi.